Nezahualcóyotl, Méx.—Desde pueblos de Tlaxcala, Puebla, así como de los municipios de Chimalhuacán y Ciudad Neza, miles de peregrinos se adentran a las vías del ferrocarril, con durmientes podridos, piedras sueltas y polvo. Es la ruta más corta para llegar a la Basílica de Guadalupe, sí, pero también la más peligrosa: el tren de carga puede aparecer en cualquier curva.

Cuando el sol apenas calentaba, las caravanas reiniciaron su recorrido. Van en grupos para cuidarse: niños, ancianos, mujeres con morrales y hombres cargando estandartes. Nadie va solo.

“Ya mero terminan las vías, que son lo más pesado”, suspira Adrián, de Chimalhuacán, mientras ajusta la mochila de su hijo de ocho años. “Salimos de madrugada, llevamos más de tres horas aquí entre los rieles y nos faltan unas cinco o seis más. Pero vamos despacito por los niños y los abuelos. Con tal de llegar a La Villita a tiempo para escuchar alguna misa, todo vale”, contó.

A unos metros, Ricardo, un vecino de Tlaxcala relató que lleva varias horas de camino, desde que salió de la última parada que hizo. “Salí temprano desde cerca del Estadio Neza 86. Está feo, sí, hay mucho vidrio, perros, y cuando pasa el tren hay que brincar rapidito, pero uno viene con amor y se le hace fácil. Le voy a pedir a la Virgen de Guadalupe por la salud de mi mamá que está enferma del riñón”, narró.

Las obras del nuevo puente vehicular que cruzará Periférico Oriente, justo a la altura de la colonia El Sol en Nezahualcóyotl, en el límite con la alcaldía capitalina de Venustiano Carranza, obligaron a cerrar el paso peatonal junto a las vías, ahora tienen que internarse en las calles de la colonia mexiquense.

En la nueva ruta por esa comunidad nezatlense los fieles devotos de la Morenita del Tepeyac avanzan más lento. En ese tramo ahora tiene que sortear coches, topes, perros callejeros y vendedores ambulantes.