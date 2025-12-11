Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Fernanda Sosa caminó la cargando las cenizas de su abuelo desde el Ajusco; es su primer año realizando la y se ha vuelto un momento sumamente emotivo para ella.

“Estoy trayendo al que fue como mi papá como él quería, quiero llorar porque es muy emocionante”, comentó.

Fernanda resaltó que su abuelo, quien falleció hace 11 años y era muy le había enseñado la religión, pero ella se había alejado de la fe y ahora hacía el viaje por él.

Fernanda Sosa convierte su primera peregrinación en un homenaje a su abuelito fallecido. Foto: Luis Camacho.
“Reproché mucho a Dios porque me quitó a mi figura paterna”, recordó.

Mencionó que comenzó su recorrido desde las 5:00 de la mañana junto a sus padres, y planeaban hacer el camino a Chalma pues su abuelo había prometido realizar la peregrinación.

Comentó que el día de hoy ha reflexionado mucho, pues ha vuelto a recordar a su abuelo y a pensar en el futuro.

"Lo agarré y me lo traje y sé que a él le hubiera dado mucho gusto”, afirmó, mientras continuaba su marcha hacia la Basílica de Guadalupe

