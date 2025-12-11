Fernanda Sosa caminó la Calzada de Guadalupe cargando las cenizas de su abuelo desde el Ajusco; es su primer año realizando la peregrinación y se ha vuelto un momento sumamente emotivo para ella.

“Estoy trayendo al que fue como mi papá como él quería, quiero llorar porque es muy emocionante”, comentó.

Fernanda resaltó que su abuelo, quien falleció hace 11 años y era muy devoto del catolicismo le había enseñado la religión, pero ella se había alejado de la fe y ahora hacía el viaje por él.

Fernanda Sosa convierte su primera peregrinación en un homenaje a su abuelito fallecido. Foto: Luis Camacho.

“Reproché mucho a Dios porque me quitó a mi figura paterna”, recordó.

Mencionó que comenzó su recorrido desde las 5:00 de la mañana junto a sus padres, y planeaban hacer el camino a Chalma pues su abuelo había prometido realizar la peregrinación.

Comentó que el día de hoy ha reflexionado mucho, pues ha vuelto a recordar a su abuelo y a pensar en el futuro.

"Lo agarré y me lo traje y sé que a él le hubiera dado mucho gusto”, afirmó, mientras continuaba su marcha hacia la Basílica de Guadalupe

