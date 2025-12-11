El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, reportó que hasta la mañana de este jueves 3.5 millones de peregrinos han llegado a la Basílica de Guadalupe, por las celebraciones del 12 de diciembre, lo cual, dijo, es la peregrinación más grande registrada a la fecha.

"Es la más grande, el año pasado, la mayoría de ustedes estuvo aquí el año pasado, el año pasado a esta hora todavía se podía caminar, ahorita que volteen es impresionante la cantidad de visitantes que tenemos", afirmó esta mañana en conferencia de prensa desde el Puente Papal.

Lozano mencionó que debido a la cantidad de creyentes que llegaron al templo guadalupano desde la mañana del miércoles 10 de diciembre un millón de personas, el operativo de seguridad y vigilancia se adelantó.

Lee también Brugada instruye que actores de la Pasión de Cristo de Iztapalapa cuenten con espacios buenos para ensayar

"El 10 nunca habíamos recibido esta cantidad de visitantes, siempre es el 11 el operativo fuerte, y ayer tuvimos que adelantar el operativo junto con todas las dependencias".

El mandatario local también informó que se han remitido a 50 franeleros, los cuales fueron detectados a través de las cámaras de videovigilancia, y realizaban cobros de hasta mil 500 pesos por permitir estacionar camiones.

"Ya no son precios de 'con lo que guste cooperar', aquí son precios entre 500 y 1500 pesos por camión y hoy tenemos 50 franeleros en justicia cívica".

Lee también Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

También se han rescatado 10 perros en la zona, y hasta el momento se han recolectado mil toneladas de residuos solidos, detalló el alcalde.

Asimismo, dijo que se han cerrado 3 negocios por cobros excesivos.

"Hemos detectado precios excesivos, galletas a 50 pesos, botellas de agua a 40 y hemos suspendido esas tiendas, no las vamos a dejar abrir para que no lastimen y abusen de las y los peregrinos".

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez, afirmó que hasta el momento se reporta saldo blanco en el arribo de peregrinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL