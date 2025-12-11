Lerma, Estado de México.- Un vehículo tipo taxi se incendió esta mañana tras la explosión de pirotecnia que transportaba en la cajuela.

Los hechos fueron reportados en la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 48.5, en la comunidad de Amomolulco.

Tras el hecho, automovilistas alertaron a los cuerpos de emergencia, arribando al sitio elementos Protección Civil y Bomberos Lerma , Cruz Roja Lerma, Seguridad Pública y Tránsito Lerma, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Guardia Nacional.

Taxi estalla por pirotecnia en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados. Foto: Especial

A su llegada los vulcanos acordonaron la zona y sofocaron las llamas del vehículo que quedó calcinado debido a la explosion.

En el lugar fueron atendidas varias personas que resultaron lesionadas por la explosion, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

El incidente provocó el cierre al tránsito en la lateral a la altura de las Plazas Outlet, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.

