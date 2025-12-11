Tras reiterar su felicitación a Iztapalapa por la declaratoria de la Pasión de Cristo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, resaltó que lo que viene ahora será “salvaguardar” esta tradición, una responsabilidad que recae en los gobiernos de la CDMX y de la alcaldía, dijo.

“Tenemos mucha responsabilidad los gobiernos. Tenemos mucha responsabilidad. Estoy segura que la alcaldía Iztapalapa, en la que está al frente Aleida Alavez, va a apoyar y va a destinar lo que sea necesario, para que esta tradición, de manera ya obligada como responsabilidad de los gobiernos, continúe. Y de parte del Gobierno de la ciudad, quiero decirles que cuenten con nosotros, para que esta tradición pueda mantenerse viva y todo lo que requieran para ello”, dijo.

Ante esto, adelantó que dio instrucciones para que se haga realidad que los actores cuenten con lugares amplios y buenos donde puedan ensayar.

“Así que hoy tenemos que la UNESCO reconoce esta tradición y no sólo como un tesoro de Iztapalapa, sino hoy es un tesoro cultural del mundo; de Iztapalapa para el mundo, como hemos repetido tantas veces; y así, se confirma que Iztapalapa es y ha sido siempre, uno de los grandes centros culturales de nuestra ciudad y de nuestra nación”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria pidió a los habitantes de Iztapalapa sentirse orgullosos de que, con este reconocimiento, el nombre de Iztapalapa se inscribe en lo más alto de la memoria y la cultura de la humanidad.

