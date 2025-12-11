La jefatura de Gobierno de la CDMX publicó una declaratoria de emergencia con motivo de las lluvias atípicas ocurridas durante este 2025 para la atención de daños por inundaciones y socavones en la capital.

En la Gaceta Oficial, la administración capitalina precisó que esta declaratoria expide para efectos de atender los daños por inundaciones y socavones en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Tláhuac, generados por las lluvias atípicas.

De acuerdo con el documento, las lluvias de este año en la CDMX se han desarrollado “con precipitaciones atípicas en ocurrencia, frecuencia y cantidad”, de tal forma que sólo en junio se superaron los 231.06 milímetros, generado inundaciones fuera de los promedios registrados en los últimos años, contribuyendo al reblandecimiento del terreno, lo que ha ocasionado daños a la infraestructura, por ejemplo, con la aparición de socavones.

En la declaratoria se indica que las acciones de atención a la emergencia, se cubrirán con cargo a los recursos del techo presupuestal original, modificado y adicional de las diversas Secretarías, del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) y del “Fondo de Atención a Contingencias y Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN)”.

En un anexo de la declaratoria se detallan 18 obras por presencia de socavones que se realizarán en distintas alcaldías, 13 obras emergentes para mitigar inundaciones, así como acciones de servicio de bombeo para evitar inundaciones en Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero, tres de las demarcaciones más afectadas en esta temporada de lluvias.

