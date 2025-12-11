Los restos de las palmas canarias (phoenix canariensis) que son derribadas de las glorietas, camellones y principales avenidas de la CDMX, debido a un hongo que las enferma y mata, son convertidos en composta, dio a conocer la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

Aunque en los meses anteriores, las autoridades capitalinas señalaron que los estípites (tallos) de estas palmeras serían reutilizados como mobiliario urbano en parques y espacios públicos, la secretaria explicó a EL UNIVERSAL que se tomó la decisión de triturar y convertir estos restos en composta, para evitar la propagación del hongo.

“Lo que indican los estudios es que las palmeras tienen que triturarse, era una posibilidad de hacerlo mobiliario urbano, sin embargo ya después de haberlo estudiado con las universidades, especialistas y haber hecho diferentes estudios de laboratorio, lo que nos arroja es que lo correcto -y es la forma en que lo estamos haciendo- es una vez que se tira el tronco, se rebana de alguna forma, se tritura y se hace composta”, indicó.

Lee también Refuerzan operativo navideño en el poniente; tres alcaldías coordinan 500 elementos para contener delitos

Aseguró que si bien “es una pena” desperdiciar los troncos, porque en la mayoría de los casos aún están buenos, por la seguridad fitosanitaria de la CDMX, la forma correcta de tratar esos restos es triturarlos y hacerlos composta, para darles un segundo uso sin que el hongo se expanda a otras palmas.

Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer que en la capital del país existen alrededor de 15 mil palmeras, de las cuales por lo menos 9 mil están enfermas en cualquiera de sus fases y algunas están muertas en pie, por lo que lo mejor que se puede hacer para evitar la propagación del hongo es retirarlas.

De esta forma, la actual administración anunció el retiro entre septiembre y diciembre de este año, de mil 500 palmeras, de las cuales, para la primera semana de diciembre se habían retirado mil 100.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL