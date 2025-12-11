Huixquilucan, Méx.- Con motivo de la temporada navideña, las alcaldías de Huixquilucan, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo reforzaron el Operativo Conjunto de Prevención del Delito que cuenta con la participación de 500 elementos coordinados.

En conferencia de prensa, Romina Contreras, presidenta de Huixquilucan, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, así como Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, informaron que en esta época repuntan delitos como robo a casa habitación, asaltos en transporte público y robo a cuentahabiente.

Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan, expresó que lo más importante del dispositivo es “borrar fronteras y garantizar la seguridad de todos los habitantes del poniente”.

Aseguró que, durante su administración, la incidencia delictiva ha disminuido más de 44%, con más de 10 mil operativos realizados, la incorporación de 119 nuevas patrullas y la regulación de motocicletas.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, informó que este dispositivo se realiza por cuarto año consecutivo y responde al incremento de movilidad y actividades sociales durante diciembre.

“Este operativo busca garantizar la seguridad en nuestra frontera. En estas fiestas navideñas queremos que las colonias colindantes sean más seguras”, afirmó.

El edil reconoció el trabajo encabezado por Romina Contreras en Huixquilucan, a quien señaló como responsable de convertir al municipio en “una de las zonas más seguras” del Valle de México. Añadió que Cuajimalpa se mantiene como la segunda alcaldía más segura, mientras que Miguel Hidalgo “pelea los primeros lugares” en incidencia baja.

Tabe señaló que, pese a los resultados, el presupuesto de seguridad es insuficiente, por lo que llamó al Congreso de la Ciudad de México a asignar mayores recursos.

“Necesitamos duplicar el presupuesto para aumentar la vigilancia, mejorar la percepción de seguridad y continuar con la reducción de delitos”, dijo.

En su intervención, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, destacó que este operativo reúne a más de 500 elementos desplegados en puntos fronterizos.

“No somos territorios aislados; somos parte de la zona metropolitana del Valle de México. Invertir en seguridad en una demarcación beneficia a toda la región”, subrayó.

Las autoridades de las tres demarcaciones coincidieron en que el operativo navideño refuerza las acciones que ya se realizan durante el año para contener delitos que repuntan en diciembre.

