Mundo | 11-06-26 | 20:58 | Actualizada | 11-06-26 | 20:58 |

El expresidente surcoreano fue condenado este viernes a 30 años de prisión por enviar drones a Corea del Norte, una acción que, según la fiscalía, buscaba crear un pretexto para su fallido intento de declarar la ley marcial en diciembre de 2024.

A Yoon "se le impusieron 30 años de cárcel" por los cargos, informó a la AFP un portavoz del Tribunal del Distrito Central de Seúl.

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Yoon ya había sido sentenciado en febrero a cadena perpetua por insurrección, al ser hallado culpable de intentar "paralizar" la Asamblea Nacional con la declaratoria de ley marcial, una pena que el exmandatario apeló.

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