Un tribunal de Corea del Sur condenó el viernes al expresidente Yoon Suk Yeol a cinco años de prisión en el primer veredicto de los ocho juicios penales por la debacle de la ley marcial que lo obligó a dejar el cargo y otras acusaciones.

Yoon fue sometido a un juicio político, fue arrestado y destituido de su cargo luego de que su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 desencadenó multitudinarias protestas exigiendo su destitución.

La acusación más importante contra de Yoon alega que la aplicación de la ley marcial equivalía a una rebelión, y el fiscal independiente ha solicitado la pena de muerte en ese proceso, cuyo veredicto se conocerá el próximo mes.

Yoon sostiene que no tenía la intención de someter el país a un régimen militar durante un largo periodo, y afirma que su decreto solo tenía como objetivo informar a la población sobre los peligros de un parlamento controlado por los progresistas, que obstruía su agenda. Pero los investigadores han visto el decreto de Yoon como un intento de reforzar y prolongar su mandato, y lo acusaron de rebelión, abuso de poder y otros delitos penales.

Condena de 5 años al expresidente surcoreano en el primero de 8 casos

En el caso del viernes, el Tribunal del Distrito Central de Seúl lo condenó por desafiar los intentos de detenerlo, falsear la proclamación de la ley marcial y eludir la reunión del Consejo de Ministros en pleno, exigida por ley, privando así a algunos miembros de su gobierno que no fueron convocados de su derecho legítimo a deliberar sobre la medida.

El juez Baek Dae-hyun indicó en una resolución televisada que era necesario imponer "un castigo severo" porque Yoon no ha mostrado remordimiento y solo ha repetido "excusas difíciles de comprender". Además, consideró necesario restaurar los sistemas legales dañados por la acción de Yoon.

El equipo legal del político dijo que apelará la sentencia, que considera "politizada" y que refleja "los argumentos antiliberales del fiscal independiente". Los abogados de Yoon alegaron que el fallo “simplificó en exceso el límite entre el ejercicio de los poderes constitucionales del presidente y la responsabilidad penal”.

Las condenas de cárcel en los múltiples juicios menores que enfrenta el exmandatario serían relevantes si se le exime de la pena capital o la cadena perpetua en el proceso por rebelión.

Yoon Suk Yeol podría evitar la pena de muerte en juicio por rebelión

Park SungBae, un abogado especializado en derecho penal, dijo que hay pocas posibilidades de que el tribunal decida que Yoon deba enfrentar la pena de muerte por ese caso y que, probablemente, recibirá una sentencia de cadena perpetua o de 30 años o más de cárcel.

Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997 y los tribunales rara vez dictan sentencias de muerte. Según Park, la corte tendría en cuenta que el decreto de Yoon no causó víctimas y no duró mucho, aunque el expresidente no haya mostrado un arrepentimiento genuino por sus acciones.

El país tiene también un historial de indultos a expresidentes encarcelados por diversos delitos con el argumento de promover la unidad nacional. Entre los beneficiados están el líder autoritario Chun Doo-hwan, a quien un tribunal de distrito sentenció a la pena capital por su golpe de Estado de 1979, las sangrientas represiones de 1980 contra las protestas prodemocráticas que dejaron unos 200 muertos, y otros delitos.

Algunos observadores apuntan que Yoon podría mantener una actitud desafiante en los juicios en curso para mantener su base de apoyo, convencido de que no puede evitar una condena larga pero podría ser indultado en el futuro.

Maniobra del expresidente de Corea del Sur causó agitación política

La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró repentinamente la ley marcial en un discurso televisado, dijo que eliminaría a las "fuerzas antiestatales" y que protegería "el orden democrático constitucional". Además, movilizó a soldados y policías para rodear la Asamblea Nacional, pero, al parecer, muchos no custodiaron el lugar con contundencia lo que permitió

No se produjeron disturbios significativos, pero la maniobra del mandatario causó la mayor crisis política en Corea del Sur y sacudió su diplomacia y sus mercados financieros. Para muchos, su decreto, el primero de su tipo en más de cuatro décadas en el país, rememoró el angustioso recuerdo de las dictaduras de las décadas de los 70 y 80, cuando líderes respaldados por militares recurrían a la ley marcial y a medidas de emergencia para desplegar soldados y tanques en las calles para reprimir manifestaciones.

Después de la destitución de Yoon, su rival progresista Lee Jae Myung fue elegido presidente en unas elecciones anticipadas en junio. Tras asumir el cargo, Lee nombró a tres fiscales independientes para investigar las acusaciones contra Yoon, su esposa y sus colaboradores.

Los otros juicios de Yoon incluyen acusaciones como ordenar el vuelo de drones sobre Corea del Norte para avivar deliberadamente las hostilidades y buscar un pretexto para declarar la ley marcial. Además, se acusa a Yoon de manipular la investigación sobre el ahogamiento de un marine en 2023 y de recibir encuestas de opinión gratuitas de un intermediario electoral a cambio de favores políticos.

