La fiscalía de Corea del Sur pidió la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, por declarar la ley marcial en diciembre de 2024, indicó la agencia local Yonhap.
"Los fiscales especiales solicitaron la pena capital para el expresidente Yoon en tanto que es 'cabecilla de la insurrección'", reportó la agencia Yonhap en la vista final de su juicio en Seúl.
