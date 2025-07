Con casi un siglo de existencia, la industria de televisores ha sido una de las más vertiginosas, avanzando de la mano con el desarrollo tecnológico. En 2024 se vendieron más de 200 millones de Smart TV en el mundo de acuerdo con la consultora Counterpoint Research, y en los últimos 15 años es un dispositivo que ha registrado cambios impresionantes.

Fue en 1930 cuando se empezaron a comercializar los primeros modelos de televisor Baird (por el nombre de su inventor), posteriormente siguieron los televisores de bulbos, la TV a color, la tecnología de LCD y las pantallas planas, hasta llegar a 2008 cuando se lanzaron las primeras Smart TV.

Ese casi siglo también ha estado dominado por diferentes geografías, en un principio Estados Unidos y algunos países de Europa fabricaban la mayoría de los televisores de marcas como Zenith, Philco, Admiral, Magnavox, Philips, Telefunken o Schneider.

Televisiones viejas. Imagen: Pexels

En los años 70 y 80 Japón emergió como un actor dominante en distintos productos de la industria electrónica, incluyendo los televisores. Las empresas Sony, Panasonic, Toshiba, Sanyo y Sharp se destacaron por mejorar la tecnología existente con una calidad de fabricación superior.

Pero a inicios del siglo XXI se desarrolló una competencia entre las pantallas de cristal líquido (LCD) y las pantallas de plasma, ambas fueron superada por otras tecnologías como LED y OLED siendo este momento en el que Corea del Sur tomó la delantera ya en el mercado de las Smart TV.

LG y el camino de OLED para Smart TV

Fue casi a la par del lanzamiento de Tech Bit de El Universal, que LG Electronics lanzó la primera pantalla OLED 15EL9500 de 15 pulgadas, esta tecnología se convirtió en una de las innovaciones más notables de la historia de TV porque se basaba en diodos orgánicos de luz que emitían sus propios colores sin necesidad de una iluminación trasera y que podían apagarse totalmente.

LG OLED. Imagen: LG

Este producto se perfeccionó y LG lanzó el modelo OLED con un tamaño de 55 pulgadas, con una calidad de imagen nunca vista gracias a los contrastes infinitos y un diseño ultradelgado que desafiaba los límites de cualquier modelo que existiera en el mercado.

Por su parte, en 2013 Samsung anunció sus primeros modelos con OLED. Sin embargo la compañía decidió no continuar desarrollando esta línea y optó por enfocarse en la tecnología Quantum Dot LED (QLED), los cuales son diodos de luz cuánticos que mejoran la calidad de imagen en términos de color y brillo. Aunque recientemente Samsung regresó a los televisores OLED con el lanzamiento del modelo S95B.

Los principales beneficios que OLED llevó a los consumidores fue un mejor contraste de color en los televisores porque puede crear un negro puro a diferencia de las pantallas LCD, lo que hace los colores más brillantes, además, tiene un mejor ángulo de visión y ahorro de energía.

Smart TV: así ha cambiado la forma de ver televisión. Imagen: Unsplash

“En la tecnología OLED, LG siguió con el lanzamiento del modelo LG OLED 4K en 2014, el primer modelo OLED 8K en 2019, en 2020 se anunció el primer televisor OLED enrollable y dos años después LG anunció el OLED Flex. Este año a México llegarán la nueva serie de televisores OLED inalámbricos, el modelo LG OLED evo M5 que combina la avanzada tecnología True Wireless de LG con la reconocida calidad de imagen OLED del modelo G5, para reinventar la experiencia de ver televisión sin cables de por medio”, informó Daniel Aguilar, director de comunicación corporativa de LG Electronics México.

El televisor M5 tiene una tecnología denominada True Wireless que elimina los cables entre el televisor y los dispositivos externos, ya que conecta todo de forma inalámbrica con el sistema Zero Connect Box3 de LG, que transmite video y audio sin pérdida de calidad.

Innovaciones en IA

En el caso de Samsung y su tecnología Quantum Dot, recientemente recibió una certificación por TÜV Rheinland, al cumplir con los estándares internacionales para una pantalla de puntos cuánticos (QD). Esta certificación TÜV destacó el liderazgo de Samsung en la fabricación de paneles con una pureza de color, brillo y rendimiento duradero superiores.

Una de las innovaciones de las Smart TV de Samsung es la función de karaoke integrada en los modelos 2025, a través de la cual los usuarios pueden acceder a más de 100 mil canciones en la app Stingray Music. La televisión se convierte en el escenario y el smartphone se usa como un micrófono.

Samsung también tiene la pantalla The Frame Pro que busca llevar el arte a la sala del hogar, que integra la tecnología Quantum Mini LED combinado con la tecnología Quantum Dot para colores brillantes, profundidad increíble con un contraste preciso. Esta pantalla tiene acceso a la Samsung Art Store, con más de 3 mil 500 obras curadas de instituciones como el MoMA y The Metropolitan Museum of Art.

Las Smart TV que ha lanzado Samsung cuentan con Vision AI una combinación de tecnologías avanzadas con inteligencia artificial que personaliza y simplifica la forma en que los usuarios interactúan con su televisión. Entre estas tecnologías está Pet Care, una función a través de la cual las pantallas pueden detectar sonidos como ladridos y reproducir contenido relajante para calmar a las mascotas.

Smart TV: así ha cambiado la forma de ver televisión. Imagen: Unsplash

El fin del liderazgo coreano

En los últimos 15 años las empresas Samsung y LG consolidaron su liderazgo en el mercado global de televisores. Samsung ha mantenido el primer puesto en ventas durante más de 18 años consecutivos. Por su parte, LG Electronics ha sido el líder de ventas de televisores OLED desde hace más década hasta la fecha.

No obstante, de acuerdo con la firma de análisis, Counterpoint Research el liderazgo de la coreana Samsung en el mercado de Smart TV cayó de 41% a 29% en el último trimestre de 2024. Mientras que la empresa china TCL tuvo un crecimiento de 12% a 20% en ese mismo periodo y la compañía Hisense, también de china, reportó un crecimiento de 10 a 16%.

Este mismo estudio informó que las coreanas Samsung y LG aún tienen una posición sólida en el mercado premium de Norte América de 53% pero es probable que disminuya a medida que empresas chinas como TCL y Hisense continúan creciendo en la región.

Smart TV: así ha cambiado la forma de ver televisión. Imagen: Unsplash

La razón que podría inclinar la balanza hacia las empresas chinas en estos últimos años es su tecnología Mini LED. Los televisores mini LED son un tipo de televisor LCD que utiliza diodos emisores de luz microscópicos densamente agrupados (normalmente de entre 100 y 200 micrómetros) para su retroiluminación, lo que mejora significativamente la relación de contraste y mantiene una ventaja de precio sobre las alternativas OLED y micro LED.

La consultora TrendForce, prevé que los envíos mundiales de televisores con tecnología mini LED alcancen un máximo histórico este año, impulsados por la expansión agresiva y la innovación de los fabricantes de este país.

El fabricante chino de electrónica TCL introdujo esta tecnología por primera vez en 2019, seguido por competidores como Hisense y Xiaomi. Este año, tanto TCL como Hisense presentaron televisores mini LED mejorados con IA en el CES 2025 de Las Vegas. TrendForce proyecta que ambas compañías dominarán conjuntamente 64 % del mercado mundial de televisores mini LED.

La industria de Smart TV se reinventa con nuevas tecnologías, aplicaciones y tendencias que seguirán apareciendo y sorprendiendo a los consumidores.

