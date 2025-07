"Para hacer bien el amor hay que venir al sur, lo importante es lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejan, no lo pienses más: búscate otro más bueno y vuélvete a enamorar", es la letra en español original de Hay Que Venir Al Sur (Tanti Auguri) de la cantante italiana Raffaella Carrà, quien falleció un día como hoy de 2021.

Sin embargo, dicha versión, lanzada en 1978 en el álbum Raffaella, no llegó a países de América Latina como Chile y Argentina, porque coincidió con las dictaduras militares de Augusto Pinochet y Rafael Videla, respectivamente.

La artista, pese a su estilo transgresor, se vio forzada por los regímenes dictatoriales a modificar la letra de su hit, omitiendo las connotaciones sexuales y las referencias a tener amantes para disipar la soledad tras un desamor:

"Para enamorarse bien hay que venir al sur. Y si sufres, no lo pienses más: espera a que te pase y vuélvete a enamorar", cantaba entonces "la Carrà" una versión suavizada por la censura militar que evaluaba y validaba todos los contenidos que podían salir al aire.

"Cuando yo vine con la canción 'Para hacer bien el amor, hay que venir al sur' hubo una censura. La censura me siguió un poco en mi vida. ¡Pero han cambiado muchas cosas! Se ve que ahora la censura ya no existe", dijo en Argentina la cantante, en una entrevista con el periodista Jorge Guinzburg en 2005.

En ese diálogo, recordó que la prohibición a su música no fue algo exclusivo de Latinoamérica. En su país natal, el tema "Tuca tuca" (Toca toca), por ejemplo, fue prohibido después de presentarlo en un programa estelar italiano.

En México, Raffaella Carrà pudo interpretar una vez la letra original de Hay Que Venir Al Sur (Tanti Auguri) en la televisión abierta, en el programa "Siempre En Domingo" en 1979. No obstante, en radio se siguió difundiendo la canción censurada.

Amantes homosexuales y masturbación femenina, entre las letras de Raffaella Carrà

Más allá de Tanti Auguri, las canciones de Raffaella Carrà contenían mensajes que, para su época, resultaron provocativos. En temas, como 03-03-456 del álbum Forte Forte Forte, de 1976, escrita por G. Boncompagni, la cantante hacía alusiones a la masturbación femenina.

"El teléfono dice que tú no estás. Contesta y ven, que necesito acariciar tu piel. ¿Dónde andarás, mientras mi cuerpo te desea ya?", canta una mujer angustiada por sentir a su amante.

Después de los intentos desesperados y fallidos por contactarlo, reconoce que la soledad nocturna es una mala compañera y cede al autoplacer: "Mi dedo está enrojecido de tanto marcar. Se mueve solo sobre mi cuerpo y baja sin parar".

En temas como Lucas, Carrà narra cómo su pareja, "un chico con cabellos de oro" al que quería "casi con locura", la reemplaza por un hombre.

"Yo siempre me creí atrayente, así lo piensa mucha gente. O él no me ha entendido nunca o hay algo que no marchó bien", es parte de la historia de Lucas, el joven que una tarde "se abraza con un desconocido" y desaparece de la vida de su enamorada.

En los últimos años, el nombre de Raffaella Carrà, resurgió entre generaciones jóvenes por un remix de Pedro, una canción de 1980 del álbum Mi spendo tutto. En ese hit, cuenta su historia con Pedro, un joven de Santa Fe con el que tiene un breve amorío vacacional: "Estoy enamorada locamente. Estoy tan trastornada que no sé. Me ha embrujado con sus ojos de chiquillo", confiesa.

"Nada es eterno, excepto la Carrà" es una consigna que mencionan en Italia, en referencia a la trascendencia de la cantante como símbolo de liberación femenina.

