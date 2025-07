Tras darse a conocer la detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, el nombre del campeón del boxeo, Julio César Chávez (padre) ha cobrado relevancia por las declaraciones que dio en 2021 y en las que aseguraba haber convivido con los líderes del narco en México.

Durante aquella charla, transmitida en el canal de YouTube de Yordi Rosado, Chávez relató que en la década de los 90 fue invitado a una reunión privada a la que también asistieron algunos de los hombres más buscados por las autoridades como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y los hermanos Arellano Félix.

"Conozco a todos los narcotraficantes", dijo en ese entonces.

Lee también Julio César Chávez lanza mensaje tras la detención de su hijo; "Confiamos en su inocencia"

Según su relato, todo ocurrió tras su triunfo contra Héctor "Macho" Camacho; y es que, aseguró, era mandado llamar por estos hombres, pues querían conocerlo:

"Cuando yo me coroné campeón del mundo yo era su ídolo, me mandaban llamar y si no iba... ¡me llevaban!. Llegaban camionetas llenas de gente armada: ‘oye, te quiere conocer el patrón’”, agregó.

El expugilista explicó que si nunca rechazó una invitación fue por no ponerse en peligro, ya que un desaire podía tomarse como una falta de respeto.

“Mejor hacer amigos que enemigos”, expresó.

Sobre aquella noche, "El César del boxeo" confesó que fue la primera vez que probó la cocaína. Incluso, recordó que terminó molesto porque nadie llevaba droga para consumir:

“Había como 300 cabrones armados, pero nadie traía. Les dije: ‘¡Cómo chingan! Váyanse a la chingada’. Y me la consiguieron”.

JC dejó claro que, a pesar de la buena relación que tenían, jamás se dedicó a este "negocio" y esa fue una de las razones por las que era visto con respeto: "Yo era amigo de todos y siempre me respetaron. Me regalaban droga, relojes, diamantes", afirmó.

Estas declaraciones generaron gran polémica entre los usuarios y ahora, ante el escándalo del Jr., vuelven a ser noticia.

Por su parte, la familia Chávez lanzó un comunicado de prensa en el que no sólo se dijeron sumamente consternados por lo sucedido, también apostaron por la inocencia de Julio y pidieron respeto en estos momentos.

Lee también Confirma FGR detención de Julio César Chávez Jr. en EU; inician procedimiento para su entrega a México