Más Información

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

CMLL: La Arena México se transforma por una noche en la Arena Pokémon más grande del país

CMLL: La Arena México se transforma por una noche en la Arena Pokémon más grande del país

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación

“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos

Seúl. solicitó a México este viernes quedar exenta de su plan "unilateral" para elevar los aranceles sobre los países con los que no tiene un tratado de libre comercio (TLC), entre el temor de que los gravámenes previstos perjudiquen las inversiones del país asiático.

"Corea del Sur espera quedar excluida del aumento arancelario unilateral (de México)", dijo el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, a su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, este viernes durante una reunión al margen de la , en Nueva York, según un comunicado de la oficina de Cho.

Según las autoridades mexicanas, el plan tiene el objetivo de proteger a la industria nacional de prácticas de "dumping" e impondría aranceles de hasta 50%.

Lee también

Los impuestos cubrirían numerosos sectores como los de fabricación de automóviles, partes de vehículos, acero, aluminio y los electrodomésticos, los cuales son sectores clave para las más de 520 empresas surcoreanas en México, el principal socio comercial de Seúl en Latinoamérica.

El canciller surcoreano solicitó a México proporcionar incentivos como exenciones o esquemas de reembolsos arancelarios para las empresas surcoreanas, en caso de que la aplicación arancelaria "sea inevitable".

Cho también dijo que, conforme a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cualquier ajuste a las tarifas de la cláusula de Nación más Favorecida (NMF) requiere consultas previas entre las partes, subrayando que los cientos de compañías surcoreanas generan empleo y exportaciones en México.

Asimismo, deseó que continúen los programas mexicanos de promoción industrial y de las exportaciones, actualmente utilizados por muchas empresas surcoreanas.

Lee también

De la Fuente, por su parte, afirmó que cualquier medida arancelaria se implementará en línea con las normas de la OMC, señalando que las empresas surcoreanas contribuyen al desarrollo económico de México.

El paquete, que debe ser aprobado por el Congreso mexicano antes del 15 de noviembre, entraría en vigor en 2026.

Las empresas surcoreanas están presentes en el país latinoamericano principalmente en el sector automotriz, con Hyundai y Kia, y en el de los electrodomésticos, con Samsung y LG, unos grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Apoyo Bienestar ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos REQUISITOS. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Apoyo Bienestar: ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos? REQUISITOS

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit. Foto: iStock-FJZEA / Infonavit/ Secretaria de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit

Beca Rita Cetina 2025 avisa si estudiantes de secundaria de segundo y tercero deben registrarse de nuevo. Foto: Beca Rita Cetina/ Canva

Beca Rita Cetina 2025: ¿Estudiantes de segundo y tercero de secundaria deben registrarse otra vez? Esto se sabe

Foto: AFP

¡Confirmado! A partir de esta fecha aumentará a $30 dólares el permiso para cruzar a EU

Oktoberfest. iStock/ Wirestock

¿Por qué se celebra el Oktoberfest? Origen, fechas 2025 y tradiciones más ‘extrañas’