Más Información
Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales
Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere
SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp
Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes
Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales
Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo
Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados
“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación
Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos
La investigación por la desaparición de tres jóvenes de La Matanza terminó con un hallazgo estremecedor en Florencio Varela. Los cuerpos de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontrados descuartizados en una vivienda vinculada a una organización narco, menos de una semana después de haber sido vistas por última vez en una estación de servicio de La Tablada.
El caso, que sacude a la provincia de Buenos Aires, se encuentra bajo secreto de sumario y ya dejó un saldo de 12 detenidos. Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante prófugo, en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices.
Lee también FOTOS: Familiares y amigos velan a víctimas de triple feminicidio en Argentina
¿Quiénes eran las víctimas?
Las tres mujeres fueron identificadas como Brenda Castillo, madre de un niño, Morena Verri, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15. Eran oriundas del partido de La Matanza y se desempeñaban como trabajadoras sexuales.
Cuándo desaparecieron
Según la reconstrucción oficial, las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre, a las 21.29, cuando abordaron una Chevrolet Tracker en la rotonda de una estación de servicio YPF, ubicada en el cruce de Monseñor Bufano y la avenida Crovara, en La Tablada. Allí habían llegado juntas desde la casa de Verri, en Ciudad Evita.
Vecinos señalaron que las cámaras de seguridad de la rotonda estaban fuera de servicio. El último contacto con las víctimas se registró durante la madrugada del sábado 20. A las 3 de la mañana, los tres teléfonos celulares se apagaron de manera simultánea.
Los familiares de Lara explicaron que el sábado hicieron la denuncia en la comisaría de Ciudad Evita y no se la quisieron tomar. Les dijeron que esperen 24 horas. “Estamos hablando de la desaparición de una menor, nunca activaron la alerta Sofía, nos dijeron que era hasta los 12 años que se aplicaba”.
Las primeras pistas
Los investigadores lograron obtener imágenes de la camioneta Chevrolet Tracker blanca, que luego fue incendiada. También detectaron la última señal del celular de Lara a las 23.14 del viernes en una antena ubicada en Malta al 400, barrio Santa Rosa, Florencio Varela.
El rodado, que circulaba con patente duplicada y pedido de captura por robo desde agosto, fue rastreado hasta perderse en el cruce de Crovara y General Paz. Días después, el 23 de septiembre, los investigadores secuestraron una camioneta con esa chapa, pero se comprobó que no correspondía al vehículo en el que habían viajado las víctimas.
Dónde encontraron los cuerpos
En una primera instancia se especulaba que las jóvenes habían acordado un encuentro con un cliente en la estación de servicio. Presuntamente, esta persona les iba a entregar una suma de dinero que, según una versión, ascendía a 300 dólares para cada una. Esta información, declarada por uno de los familiares, es el eje sobre el cual trabajaron, en una primera instancia, los investigadores para intentar identificar a la persona que las recogió en la Chevrolet Tracker blanca.
El miércoles 24 por la mañana, la investigación dio un giro trágico: los cuerpos de las tres jóvenes fueron hallados en una vivienda situada en Jáchal y Chañar, Florencio Varela, a 37 kilómetros de la rotonda de La Tablada, donde habían sido vistas por última vez.
De acuerdo con el parte oficial, los restos estaban desmembrados y ocultos bajo tierra, dos de ellos descuartizados dentro de bolsas de residuos. La zona coincidía con la última activación del teléfono celular de Lara.
Luego de revisar las livideces, la fauna cadavérica y las temperaturas corporales, los forenses concluyeron que los homicidios se habrían concretado entre 90 y 96 horas antes del hallazgo de los cuerpos. Esto significa que Brenda, Lara y Morena habrían sido asesinadas el 20 de septiembre entre las 3 y las 6, ( seis y diez horas después de que fueron vistas por última vez), en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza.
La investigación
La causa quedó radicada en la UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, con la carátula de “homicidio agravado”. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario.
En los operativos participaron detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza y se realizaron múltiples rastrillajes. En el lugar del hallazgo, el miércoles detuvieron a un hombre y a una mujer encargadas de limpiar la vivienda, donde había manchas hematicas, fuerte olor a cloro y tierra removida en el fondo. Posteriormente, fueron arrestados los dueños de la propiedad, presuntamente ligados a una organización narco.
En total, 12 personas fueron detenidas, aunque los investigadores advierten que aún hay más involucrados. Algunos fueron identificados: Maximiliano Andrés Parra, de 18 años; Daniela Ibarra, de 19; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25, y Magalí Celeste González, de 28. Los dos últimos son de nacionalidad peruana.
Supuestos vínculos narco
De acuerdo con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el crimen estuvo vinculado a un ajuste de cuentas narco. Según precisó, el asesinato fue transmitido en vivo por Instagram para un grupo reducido de unas 45 personas relacionadas con la organización: “Esto le pasa al que me roba drogas”, habría dicho uno de los líderes durante esa transmisión.
La principal hipótesis sostiene que la orden provino de un traficante peruano prófugo, señalado como jefe de la banda que opera en la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires y que controla varios puntos de venta en el sur del conurbano.
En conferencia de prensa, Alonso explicó: “Es una organización criminal con comando en un barrio de emergencia en la Ciudad y puntos de venta en el sur de la provincia de Buenos Aires. Todo da cuenta de una venganza narco, de una organización narco que las liquidó. Trabajamos con esa hipótesis: ellas vieron algo, dijeron algo, algo pasó. No se les fue de la mano, desde el primer momento hubo una estrategia planificada”.
El funcionario agregó que las víctimas habrían tomado contacto con uno de los líderes en la zona de Flores y que, el mismo viernes a la tarde, un grupo de hombres cavó un pozo en la casa de Florencio Varela donde luego fueron asesinadas.
Lee también "Así le va a quien me roba": transmiten en Argentina tortura y asesinato de tres mujeres; vinculan hecho al narco
Dos hipótesis
Hay dos versiones sobre el móvil del crimen. Por un lado, la venganza narco como supuesto móvil de la masacre fue revelada a la policía por una de las dos mujeres arrestadas por el triple crimen. Cuando los efectivos de la DDI de La Matanza, irrumpieron en el hotel alojamiento de Florencio Varela, esa sospechosa admitió ante los uniformados que las tres jóvenes fueron asesinadas en su casa, situada en Jachal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Si bien dijo que no participó en el triple homicidio, señaló a un narco peruano y a su banda como autores de la masacre.
Otra versión sobre el móvil de la masacre, que surgió entre los allegados a las víctimas, indicaba que una de las jóvenes se habría apoderado de un kilo cocaína y US$70.000 del mencionado narco peruano.
desa/mgm