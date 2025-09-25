Más Información

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Refuerzan Palacio Nacional con vallas; normalistas alistan marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Sheinbaum responde a Salinas Pliego; Presidenta lanza una serie de preguntas a empresario tras advertencia de demandas

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Clara Brugada incluye a Nashieli Ramírez, titular de Derechos Humanos en terna para la Contraloría de CDMX

Buenos Aires. El brutal asesinato de tres jóvenes mujeres, transmitido en vivo por redes sociales, sacudió este jueves a , con al menos 12 detenidos y una investigación que apunta a un castigo mafioso ligado al narcotráfico, según autoridades.

El miércoles fueron hallados los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), enterrados en una vivienda del sur del conurbano bonaerense, tras cinco días .

La investigación apunta a un crimen mafioso ligado al y a escenas de extrema violencia, mientras y de derechos humanos exigen justicia.

El ministro de Seguridad de la provincia de , Javier Alonso, explicó que las tres jóvenes subieron voluntariamente a una camioneta el viernes por la noche en el barrio La Tablada, a unos 20 Km al sur de Buenos aires, engañadas bajo la premisa de que irían a un evento.

"Estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas", afirmó.

Alonso confirmó la noche del miércoles cuatro detenciones iniciales luego de que las autoridades encontraran los cuerpos en una casa de Florencio Varela, en la periferia sur de la capital. Este jueves, medios locales reportaron que los detenidos sumaban 12.

El abuelo de unas de las jóvenes asesinadas, durante una protesta. Foto: Santiago Filipuzzi/La Nación/GDA
El abuelo de unas de las jóvenes asesinadas, durante una protesta. Foto: Santiago Filipuzzi/La Nación/GDA

Tortura y asesinato de jóvenes, un hecho "de disciplinamiento"

Las fueron sometidas a una "sesión de asesinato y tortura (que) fue transmitida en redes sociales y que aparentemente habrían visto 45 personas que forman parte de una cuenta de Instagram", dijo el ministro.

Se trató de un hecho "de disciplinamiento para las chicas, pero también para distintos integrantes de esa organización" narcocriminal, según el funcionario.

De acuerdo con la pericia forense preliminar, las jóvenes fueron asesinadas el mismo viernes en que desaparecieron.

Durante la transmisión de las torturas, el jefe del grupo habría dicho: "Esto es lo que le pasa al que me roba droga", relató Alonso.

Las jóvenes habían entablado vínculo con líderes de la organización criminal en Flores, un barrio de la ciudad de Buenos Aires que solían frecuentar.

"Todo puede ser"; aún desconocen motivo exacto del ataque

El motivo exacto del ataque continúa bajo investigación. Cuando se le preguntó sobre la hipótesis de que habían robado, Alonso respondió: "Todo puede ser".

La transmisión por fue dirigida a un grupo cerrado y las autoridades lo descubrieron porque uno de los detenidos lo confesó.

El presunto jefe del grupo criminal, apodado "Pequeño J" o "Julito" y de unos 23 años, tiene pedido de captura, dijo Alonso.

El miércoles por la noche, varias decenas de personas se manifestaron en Flores y en La Tablada.

"El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista", dijo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su cuenta de X.

Organizaciones políticas y sociales convocaron a una marcha el sábado en el centro de Buenos Aires con la consigna "no hay víctimas buenas ni malas, hay . Ninguna vida es descartable".

