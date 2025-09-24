Más Información

Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles que la Administración de negocia con el gobierno de Argentina un programa de (líneas de swap) por 20 mil millones de dólares para ayudar a estabilizar la economía en el país sudamericano.

"El Tesoro actualmente está en negociaciones con funcionarios argentinos para una de 20 mil millones de dólares con el Banco Central (argentino). Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para prevenir una volatilidad excesiva", escribió Bessent en un mensaje en X.

El secretario lo avanzó después de una reunión celebrada en la víspera entre Trump y el presidente argentino, , en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

"El Tesoro está listo para comprar bonos (emitidos) en dólares de Argentina y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen. También estamos preparados para otorgar un crédito contingente significativo a través del Fondo de Estabilización del Tipo de Cambio", añadió Bessent.

Las 'líneas de swap' y la compra de deuda pública (bonos) son una estrategia para que el peso no perdiese tanto valor con relación al , manteniendo, en parte, el nivel adquisitivo de los argentinos.

Antes que se encontraran ambas delegaciones, el líder del Tesoro aseguró que Estados Unidos estaba considerando "todas las opciones para la estabilización" de la economía argentina y estaba "listo para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a " y a Milei.

"EU está dispuesto a comprar en el mercado primario o secundario, y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas", añadió Bessent.

Además, avanzó que algunas empresas estadounidenses tienen intención de "realizar importantes inversiones extranjeras directas en múltiples sectores de Argentina en caso de un resultado electoral positivo".

Argentina celebra en poco más de un mes para las elecciones legislativas en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados argentina.

Hace unas semanas, el peronismo ganó por más de 13 puntos al partido de Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de la provincia de .

Estados Unidos considera a Argentina un "aliado" y especialmente al Gobierno de Milei, a quien el propio Trump mostró su apoyo para la reelección en 2027.

Al ser preguntado hoy en la cadena Fox Business por la posible pérdida de confianza de los inversores en el gobierno Milei tras su batacazo electoral de principio de mes, Bessent dijo: "No creo que el mercado haya perdido la confianza en él".

"Creo que el mercado está analizando la situación retrospectivamente y está teniendo en cuenta décadas, cuando no siglos, de una pésima gestión económica en Argentina. Y eso preocupa a la gente", añadió el secretario del Tesoro en una referencia parcial al peronismo.

En su mensaje previo en X, Bessent afirmó que la gestión de Milei ha dado a Argentina "pasos importantes hacia la estabilización" y ha "logrado una impresionante consolidación fiscal".

Sin embargo, el país atraviesa momento financieros complicados, el peso argentino ha acelerado su derrumbe y el argentino ha tenido que vender reservas, por eso busca lanzar una especie de salvavidas a la economía argentina.

"El presidente Trump ha brindado al presidente Milei un inusual respaldo a un dirigente extranjero, demostrando así su confianza en los de su gobierno y en la importancia estratégica y geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales obligaciones", concluyó Bessent.

