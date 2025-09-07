Más Información

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Llega a casa el mexicano expulsado por EU a Sudán; fue deportado arbitrariamente, dice SRE

Lady Gaga, la artista del año en los MTV Video Music Awards 2025: minuto por minuto

Expropiación fast track en 5 días; claves de la “Ley Alito” en Campeche

Carlos Alcaraz conquista el US Open y su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner; se convierte en número 1 del ranking

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Vinculan a proceso a militar por abuso sexuales contra menor en Quintana Roo; lo acusan de privación de la libertad y lesiones

De cachorro a héroe: Arkadas, el perro donado por Turquía, sorprende por lo rápido que creció; video se viraliza

Luisa Alcalde critica nombramiento de la hija de Vázquez Mota en Tribunal de Aguascalientes; lo califica de autoritario

Así se paga una incapacidad laboral en el IMSS; estos son los porcentajes por riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad

Gertz Manero: Rafael Ojeda denunció corrupción en la Marina desde hace dos años; "no hizo distinción", señala

El gobierno del presidente argentino Javier Milei sufrió este domingo una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país.

En una jornada amarga para La Libertad Avanza (LLA, el partido de Milei), el frente electoral de Fuerza Patria, que agrupa a los sectores del gobernador provincial Axel Kicillof, la expresidenta argentina Cristina Kirchner y el exsecretario de Economía, Sergio Massa, se impone por 13 puntos en el principal bastión peronista.

Escrutadas más de 85% de las mesas, Fuerza Patria se impone con 47% de los votos, seguido por LLA, con 34%.

La expresidenta Fernández, quien cumple sentencia de prisión domiciliaria, salió a su balcón para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron a las puertas de su casa.

"¿Viste Milei?", escribió minutos antes de salir al balcón Fernández en su perfil de X, para luego recriminar, una a una, varias políticas y acciones del presidente Milei durante su gobierno.

El resultado significa un fuerte triunfo peronista ante el partido ultraderechista de Milei en una elección clave para la política nacional y considerada un referéndum de la gestión del mandatario, que en diciembre cumple dos años en el cargo.

El resultado debilita la figura de Milei de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre, el primer test nacional que atravesará la gestión de LLA.

El golpe se produce en el peor momento para Milei. A las turbulencias cambiarias que la administración nacional atribuyó al temor que provocaba en los mercados el riesgo de un triunfo del peronismo se sumó el estallido del escándalo del caso Spagnuolo, que derivó en una causa judicial sobre el supuesto pago de coimas en el área de Discapacidad que acorraló a los Milei en la recta final de la campaña e implicó a su hermana, Karina.

