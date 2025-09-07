Más Información

Los Ángeles. Un juez federal bloqueó este viernes la orden del presidente de EU, , de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que ampara a más de un millón de inmigrantes procedentes de y Haití.

El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California falló a favor de los inmigrantes afectados por la terminación del amparo que protege de la deportación a unos 600 mil venezolanos y a unos 500 mil haitianos.

El magistrado dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional,, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era "arbitraria y caprichosa", según escribió en el fallo.

La opinión de Chen de 69 páginas representa una victoria para la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del ordenada por Noem en febrero pasado.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente (2021-2025), los de 2021, unos 250 mil, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350 mil, y la extensión del amparo a medio millón de haitianos.

Se espera que el Gobierno Trump apele la decisión final de Chen y que el caso llegue incluso al Tribunal Supremo.

La Casa Blanca ya logró una victoria en la máxima corte en este caso, cuando en mayo pasado le permitió terminar con el alivio a los venezolanos que se beneficiaron del TPS en 2023 hasta que Chen entregara la decisión final de este viernes.

El gobierno ha argumentado que tiene el poder de poner fin al beneficio y que la decisión de Chen no debería tener un alcance nacional.

Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el TPS, en su primer mandato intentó terminar con lade seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla en las cortes.

