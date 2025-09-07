Más Información
Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina
¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum
Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad
Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona
Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol
Los Ángeles. Un juez federal bloqueó este viernes la orden del presidente de EU, Donald Trump, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que ampara a más de un millón de inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití.
El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California falló a favor de los inmigrantes afectados por la terminación del amparo que protege de la deportación a unos 600 mil venezolanos y a unos 500 mil haitianos.
El magistrado dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era "arbitraria y caprichosa", según escribió en el fallo.
Lee también EU pone fin al TPS que beneficiaba a más de 250 mil migrantes venezolanos; les pide que se autodeporten
La opinión de Chen de 69 páginas representa una victoria para la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por Noem en febrero pasado.
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025), los de 2021, unos 250 mil, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350 mil, y la extensión del amparo a medio millón de haitianos.
Se espera que el Gobierno Trump apele la decisión final de Chen y que el caso llegue incluso al Tribunal Supremo.
Lee también Juez de EU aplaza decisión sobre Estatus de Protección Temporal a venezolanos; emitirá sentencia hasta fallo de apelaciones
La Casa Blanca ya logró una victoria en la máxima corte en este caso, cuando en mayo pasado le permitió terminar con el alivio a los venezolanos que se beneficiaron del TPS en 2023 hasta que Chen entregara la decisión final de este viernes.
El gobierno ha argumentado que tiene el poder de poner fin al beneficio y que la decisión de Chen no debería tener un alcance nacional.
Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el TPS, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla en las cortes.
Corte federal de apelaciones bloquea decisión de Trump sobre protección temporal a venezolanos; mantiene TPS para 600 mil personas
ss