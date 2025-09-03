Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

El gobierno de puso fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que beneficiaba a más de 250 mil migrantes venezolanos, que expira el 10 de septiembre.

En un comunicado, los (USCIS) dijo que el fin del programa, que fue implementado por la administración de Joe Biden, será efectivo 60 días después de haber sido publicado en el Registro Federal estadounidense.

“Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán que genera el Estatus de Protección Temporal, mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración [del presidente Donald] Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de forma eficaz”, afirmó en el comunicado el portavoz de los USCIS, Matthew Tragesser.

Lee también

“Teniendo en cuenta la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no está en el mejor interés de este país”, añadió.

El comunicado explica que la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, “determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales” para mantener el TPS y que éste va en contra del interés nacional.

Keyla, de Venezuela, vendió lo que tenía para comprar un triciclo y poder mover a sus hijos y sus pertenencias; otros migrantes le pagan para que lleve también sus maletas. Foto: María de Jesús Peters / EL UNIVERSAL
Keyla, de Venezuela, vendió lo que tenía para comprar un triciclo y poder mover a sus hijos y sus pertenencias; otros migrantes le pagan para que lleve también sus maletas. Foto: María de Jesús Peters / EL UNIVERSAL

Gobierno de EU pide a venezolanos que se autodeporten

Por ello, el gobierno estadounidense pidió a los venezolanos amparados por el TPS a que se autodeporten usando la app CBP Home, y aprovechar así “una forma segura de autodeportarse que incluye boleto de avión, un bono de salida de mil dólares y oportunidades potenciales a futuro” de regresar a Estados Unidos por la vía legal.

Apenas el vienes, una corte federal de apelaciones bloqueó los planes de la administración del Trump para poner fin a la protección de que gozan casi 600 mil venezolanos que tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos bajo dos programas TPS distintos, uno que venció en abril y el otro que vence el 10 de septiembre, y que es al que afecta la decisión de hoy del gobierno.

Lee también

El TPS permite otorgar estatus migratorio legal a quienes huyen de países con conflictos civiles, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales”.

La decisión se produce además en momentos de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, por la decisión de Trump de desplegar buques, miles de Marines e incluso un submarino nuclear en El Caribe para sumarse a la lucha contra el narcotráfico. Este martes, Trump anunció un ataque contra una lancha que, afirmó, llevaba “toneladas de drogas” a Estados Unidos, y que se saldó con 11 muertos.

El régimen de Nicolás Maduro denunció que el despliegue es la mayor amenaza que ha enfrentado Venezuela, y prometió que si hay una agresión estadounidense, los venezolanos se defenderán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit. Foto: Infonavit / Adobe

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit

Canadá. iStock/Sviatlana Barchan

¿Los canadienses requieren visa para entrar a Estados Unidos? Casos en los que sí es necesaria

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026. Foto: iStock / gorodenkoff / Mampfred

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026

Surf. Foto: Pixabay/Kanenori

California sobre las olas: Experiencias únicas de surf en el 'Estado Dorado'

Foto: Cortesía Disney World

Cambios y expansión en el parque temático Magic Kingdom: Disney sorprende con su anuncio