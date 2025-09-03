La justicia peruana condenó el miércoles a 13 años y cuatro meses de prisión al exmandatario Alejandro Toledo por el delito de lavado de activos provenientes de dinero recibido de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

Es la segunda sentencia que recibe Toledo (2001-2006) quien fue condenado en 2024 a 20 años y seis meses de cárcel por haber recibido coimas por 35 millones de dólares de Odebrecht. Toledo, de 79 años, estaba preso desde 2023 cuando fue extraditado de Estados Unidos a una cárcel capitalina para expresidentes.

Según la fiscalía, Toledo lavó 5.1 millones de dólares con la compra de inmuebles y pago de hipotecas en Perú usando el dinero de dos empresas fachadas llamadas Ecoteva Consulting Group y Ecotaste Consulting, fundadas en Costa Rica.

