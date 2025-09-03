Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Narcolanchas son una amenaza a la seguridad nacional de EU: Rubio; ataques directos seguirán, interceptarlas "ya no funciona", dice

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

Estos son los 35 plaguicidas prohibidos por decreto presidencial; algunos aún se comercializan y usan en el campo

En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Clara Brugada anuncia nuevo Hospital Toxicológico en CDMX; es parte de la estrategia de salud emocional

Camión de transporte de personal embiste varios vehículos en gasolinera de Nuevo León; reportan seis heridos

El secretario de Estado de EU, , defendió el ataque del martes a una lancha que, afirma el gobierno de, llevaba drogas, al señalar que Trump determinó que las narcolanchas son “una amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos y que las va a “atacar”, a “eliminar”, por lo que este tipo de operaciones continuarán.

Durante una rueda de prensa conjunta con el canciller mexicano, , Rubio fue cuestionado sobre la operación del martes, en la que, según dijo Trump, fueron asesinadas 11 personas que viajaban en una lancha que dijo, llevaba drogas del llamado "", un grupo criminal venezolano designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Rubio señaló que interceptar cargamentos de droga "ya no funciona”. Que, si acaso, los narcos pierden en estas operaciones el 2% de lo que estiman ganar y que, incluso, ya lo tienen considerado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue recibido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Foto: Tomada de la cuenta de X de @GobiernoMX
Para Trump, dijo, los botes que llevan droga a Estados Unidos son una “amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos.

EU eliminará narcolanchas; ataques directos continuarán

Por ello, dijo, , como el ocurrido el martes en el mar Caribe, “pueden volver a pasar. Puede estar pasando en este momento. Que no quede duda, que estos grupos que han usado estas rutas marítimas a través del no van a poder seguir actuando con impunidad".

Insistió en que “si vas en una lancha con drogas, representas una amenaza a la seguridad de Estados Unidos”, y que Trump decidió que “las eliminará, que las atacará de manera directa”.

Cuestionado sobre qué pruebas tenía Estados Unidos de que la lancha llevaba drogas, y si se intentó hablar con los que iban a bordo, antes de atacar, Rubio no quiso entrar en detalles y señaló que la inteligencia estadounidense tenía las pruebas necesarias para determinar que se trataba de una narcolancha.

Más temprano, el secretario de Defensa, sostuvo en "Fox & Friends" que el ataque podría marcar el inicio de una campaña contra los carteles venezolanos a los que Trump culpa de llevar y otras drogas ilícitas a Estados Unidos.

Hegseth afirmó que quienes encabezaron la operación contra el bote "sabían exactamente quién estaba en ese barco" y "exactamente lo que estaban haciendo".

