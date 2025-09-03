Narcolanchas son una amenaza a la seguridad nacional de EU: Rubio; ataques directos seguirán, interceptarlas "ya no funciona", dice

Más Información
El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, defendió el ataque del martes a una lancha que, afirma el gobierno de Donald Trump, llevaba drogas, al señalar que Trump determinó que las narcolanchas son “una amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos y que las va a “atacar”, a “eliminar”, por lo que este tipo de operaciones continuarán.
Durante una rueda de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, Rubio fue cuestionado sobre la operación del martes, en la que, según dijo Trump, fueron asesinadas 11 personas que viajaban en una lancha que dijo, llevaba drogas del llamado "Tren de Aragua", un grupo criminal venezolano designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Rubio señaló que interceptar cargamentos de droga "ya no funciona”. Que, si acaso, los narcos pierden en estas operaciones el 2% de lo que estiman ganar y que, incluso, ya lo tienen considerado.
Lee también Trump: EU ataca al Tren de Aragua en el Caribe; mueren 11
Para Trump, dijo, los botes que llevan droga a Estados Unidos son una “amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos.
EU eliminará narcolanchas; ataques directos continuarán
Por ello, dijo, ataques directos, como el ocurrido el martes en el mar Caribe, “pueden volver a pasar. Puede estar pasando en este momento. Que no quede duda, que estos grupos que han usado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad".
Insistió en que “si vas en una lancha con drogas, representas una amenaza a la seguridad de Estados Unidos”, y que Trump decidió que “las eliminará, que las atacará de manera directa”.
Cuestionado sobre qué pruebas tenía Estados Unidos de que la lancha llevaba drogas, y si se intentó hablar con los que iban a bordo, antes de atacar, Rubio no quiso entrar en detalles y señaló que la inteligencia estadounidense tenía las pruebas necesarias para determinar que se trataba de una narcolancha.
Lee también "No es verdad que le tenga miedo a los cárteles"; Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump
Más temprano, el secretario de Defensa, Pete Hegseth sostuvo en "Fox & Friends" que el ataque podría marcar el inicio de una campaña contra los carteles venezolanos a los que Trump culpa de llevar fentanilo y otras drogas ilícitas a Estados Unidos.
Hegseth afirmó que quienes encabezaron la operación contra el bote "sabían exactamente quién estaba en ese barco" y "exactamente lo que estaban haciendo".
"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte
mcc