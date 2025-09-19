Pachuca.— El gobierno del estado de Hidalgo ha reducido en 35% la deuda pública que le fue heredada por administraciones estatales anteriores. Con la baja se ha colocado entre las cinco entidades mexicanas con el menor nivel de endeudamiento.

La disminución se ha logrado en los tres años de gobierno de Julio Menchaca Salazar (Morena), quien el pasado 17 de septiembre efectuó un pago anticipado de 249 millones de pesos al Banco Mercantil del Norte (Banorte).

Es la segunda liquidación que se realiza de cinco créditos contratados en anteriores administraciones, informó el mandatario hidalguense en su Tercer Informe de Gobierno, y explicó que dicho financiamiento, suscrito en 2009 y refinanciado en 2012, tenía fecha de vencimiento en enero de 2027.

Originalmente el crédito fue por mil 500 millones de pesos y fueron destinados a la adquisición de un polígono para la Refinería Bicentenario de Tula, proyecto que fue cancelado tras la reforma energética.

Gracias a esta acción se liberarán más de 306 millones de pesos, los cuales serán reorientados a proyectos de obra pública y programas sociales en beneficio de las familias hidalguenses.

La actual administración recibió en septiembre de 2022 una deuda integrada por cinco créditos que ascendía a 3 mil 906 millones de pesos. Mediante una gestión eficiente de los recursos se han concretado dos pagos anticipados: el primero, en diciembre de 2023, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el segundo, este año, a Banorte. Con ello, el saldo pendiente se reduce a tres créditos por 2 mil 509 millones de pesos.

El gobernador Julio Menchaca reiteró que su gobierno mantiene una política de cero endeudamientos. En los últimos 22 años es la única administración estatal que no ha contratado créditos a corto ni largo plazo, ni ha solicitado adelantos de participaciones federales.

La disciplina financiera y el manejo responsable de los recursos públicos han permitido fortalecer la liquidez y mantener finanzas sanas, generando confianza y estabilidad en la entidad, aseveró Menchaca Salazar.