Más Información

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Vinculan a proceso a militar por abuso sexuales contra menor en Quintana Roo; lo acusan de privación de la libertad y lesiones

Vinculan a proceso a militar por abuso sexuales contra menor en Quintana Roo; lo acusan de privación de la libertad y lesiones

Noroña denuncia “campañón” en su contra de los medios para destruirlo; “no van a poder”, advierte

Noroña denuncia “campañón” en su contra de los medios para destruirlo; “no van a poder”, advierte

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Elección judicial pasará a la historia, insiste Sheinbaum; celebra que ahora "los tres poderes responden al pueblo"

Elección judicial pasará a la historia, insiste Sheinbaum; celebra que ahora "los tres poderes responden al pueblo"

Marchan por cese de la violencia y restitución de la paz en Sinaloa; “Dios los acompaña”; obispo de Culiacán

Marchan por cese de la violencia y restitución de la paz en Sinaloa; “Dios los acompaña”; obispo de Culiacán

Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos; autoridades de BCS iniciaron operativo e investigación

Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos; autoridades de BCS iniciaron operativo e investigación

Buenos Aires. Los reaccionaron este lunes con una fuerte caída de acciones y depreciación del peso tras la derrota por casi 14 puntos del partido del presidente el domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.

Los candidatos del gobernador peronista, Axel Kicillof, se impusieron con 47% de los votos contra 33% de los candidatos del presidente, que definió el resultado como "una clara derrota".

El gobierno enfrentará legislativas nacionales el 26 de octubre.

Lee también

El dio un salto en la apertura el lunes y cotizaba en el techo de la banda de flotación establecida por el gobierno en medio de una fuerte volatilidad.

El dólar avanzó 5.3%, a mil 460 pesos por billete verde, respecto al cierre del viernes, y las acciones argentinas que cotizan en se desplomaron hasta 16%. El riesgo país que elabora el banco JP Morgan superó los mil puntos básicos.

El presidente encabezó este lunes por la mañana una reunión de gabinete en la , de la cual no trascendieron detalles por el momento.

Lee también

Tras los resultados del domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su perfil de la red social X: "Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario".

Ni bien se confirmó la por 13 puntos de diferencia, Milei prometió “autocrítica” y “corregir lo que tengamos que corregir”, sin menciones particulares, aunque aseguró que "el rumbo no cambia".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jornada laboral de 40 horas en México: Proponen pago extra por trabajar en sábado. ¿De cuánto es el monto? Foto: Adobe

Menos horas y más dinero: la jornada laboral de 40 horas incluiría pago extra para quienes trabajen en sábado

Beca Rita Cetina 2025 estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina 2025: estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses

Estados Unidos. Foto: iStock

¿Tramitas tu visa americana en 2025? Este es el consulado donde TARDAS MÁS tiempo

Ganado de ovejas. Foto: Pixabay

Buscan pastor de ganado en rancho de Estados Unidos: Dan vivienda, comida y salario de $2,058 dólares

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA