Buenos Aires. Los mercados financieros reaccionaron este lunes con una fuerte caída de acciones y depreciación del peso tras la derrota por casi 14 puntos del partido del presidente Javier Milei el domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.

Los candidatos del gobernador peronista, Axel Kicillof, se impusieron con 47% de los votos contra 33% de los candidatos del presidente, que definió el resultado como "una clara derrota".

El gobierno enfrentará legislativas nacionales el 26 de octubre.

El dólar dio un salto en la apertura el lunes y cotizaba en el techo de la banda de flotación establecida por el gobierno en medio de una fuerte volatilidad.

El dólar avanzó 5.3%, a mil 460 pesos por billete verde, respecto al cierre del viernes, y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron hasta 16%. El riesgo país que elabora el banco JP Morgan superó los mil puntos básicos.

El presidente encabezó este lunes por la mañana una reunión de gabinete en la Casa Rosada, de la cual no trascendieron detalles por el momento.

Tras los resultados del domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su perfil de la red social X: "Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario".

Ni bien se confirmó la derrota electoral por 13 puntos de diferencia, Milei prometió “autocrítica” y “corregir lo que tengamos que corregir”, sin menciones particulares, aunque aseguró que "el rumbo no cambia".

