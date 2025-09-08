La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.65 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.34% o 6 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del billete estadounidense, gracias a que los inversores mantienen una visión optimista del ciclo de flexibilización de la Reserva Federal en las últimas reuniones del año, comentaron los especialistas de Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.18%. El euro sube 0.17% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.25%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 0.9%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Al comienzo de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, impulsados por una importante agenda económica, con cifras de PIB y balanza comercial en Japón y China, respectivamente, así como una mayor expectativa de un recorte a la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal. Adicionalmente, cabe recordar que el mercado accionario local comenzará una nueva semana en máximos históricos, con niveles superiores a los 60 mil puntos.

Por último, en el plano corporativo, después de conocer las cifras corporativas de Nvidia, ahora los inversionistas centran su atención en el evento anual de Apple el día de mañana, en el cual se presentan sus mejoras tecnológicas, así como los nuevos modelos de iPhone.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.31% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.27%, mientras que en Asia los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 1.45% y el Han Seng 0.85%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 1.9%, luego de una semana de retrocesos.

