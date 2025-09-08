Más Información

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Llega a México Jesús Muñoz, connacional repatriado desde Sudán del Sur; fue deportado de EU de “manera arbitraria”, acusa SRE

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Vinculan a proceso a militar por abuso sexuales contra menor en Quintana Roo; lo acusan de privación de la libertad y lesiones

Noroña denuncia “campañón” en su contra de los medios para destruirlo; “no van a poder”, advierte

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Elección judicial pasará a la historia, insiste Sheinbaum; celebra que ahora "los tres poderes responden al pueblo"

Marchan por cese de la violencia y restitución de la paz en Sinaloa; “Dios los acompaña”; obispo de Culiacán

Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos; autoridades de BCS iniciaron operativo e investigación

La en los mercados internacionales abre alrededor de 18.65 pesos por , lo que significa una apreciación de 0.34% o 6 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del billete estadounidense, gracias a que los inversores mantienen una visión optimista del ciclo de flexibilización de la en las últimas reuniones del año, comentaron los especialistas de Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una de 0.18%. El euro sube 0.17% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.25%.

El , la divisa con mayores activos en el mercado de las , avanza 0.9%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Al comienzo de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, impulsados por una importante agenda económica, con cifras de y balanza comercial en y China, respectivamente, así como una mayor expectativa de un recorte a la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal. Adicionalmente, cabe recordar que el mercado accionario local comenzará una nueva semana en máximos históricos, con niveles superiores a los 60 mil puntos.

Por último, en el plano corporativo, después de conocer las cifras corporativas de Nvidia, ahora los inversionistas centran su atención en el evento anual de el día de mañana, en el cual se presentan sus mejoras tecnológicas, así como los nuevos modelos de iPhone.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.31% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.27%, mientras que en Asia los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 1.45% y el Han Seng 0.85%.

El estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 1.9%, luego de una semana de retrocesos.

