Las federaciones de fútbol de México y Japón firman acuerdo de cooperación

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) firmó, en el marco del partido amistoso entre la Selección Nacional de México y Japón, correspondiente a la Fecha FIFA, un Memorando de Entendimiento con la Federación de Fútbol de Japón (JFA), a fin de fortalecer la cooperación bilateral en materia de desarrollo deportivo, profesional y administrativo, todo esto con el fin de impulsar la visión compartida para el crecimiento del futbol en ambos países.

Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, firmó el acuerdo junto con Tsuneyasu Miyamoto, presidente de la JFA.

El documento firmado establece un marco general que permita planear, desarrollar e implementar actividades específicas en el intercambio de conocimiento y mejores prácticas, que faciliten la cooperación entre ambas partes.

Foto: cortesía FMF

Objetivos y alcances

Capacitación para entrenadores y árbitros. Se colaborará para mejorar los programasde entrenadores y árbitros, con cursos y capacitaciones que les permitan adquirir conocimientos en el extranjero.

Visitas técnicas. Se promoverán encuentros técnicos y deportivos para una mejor comprensión de contenidos de entrenamientos y actividades.

Partidos entre Selecciones Nacionales. Se trabajará en conjunto para poder acordar partidos entre las Selecciones Juveniles, tanto masculinas como femeninas. Parte de estos esfuerzos se ven reflejados en el partido amistoso entre la SNM y su similar de Japón en el marco de la Fecha FIFA.

Cooperación en talleres, conferencias y seminarios. Se llevarán a cabo actividades formativas en temas como gestión deportiva, mercadotecnia y patrocinios, derechos de transmisión y medios, operación de partidos, medicina y rendimiento, administración, responsabilidad social,integridad y fair play financiero.

Foto: cortesía FMF

Una vez firmadoeste acuerdo se realizarán diversosplanes de cooperación para definir iniciativas específicas, así como los mecanismos para su ejecución. Este acuerdo estará completamente alineado con los estatutos y regulaciones establecidas por FIFA.

La Federación Mexicana de Fútbol reafirma su compromiso para continuar con su plan de alianzasestratégicas, nacionales e internacionales, que incentiven el crecimiento y desarrollo del futbol mexicano.