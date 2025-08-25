La Liga BBVA MX relanza campaña por la afición

El objetivo principal de esta campaña es reconocer a los 200 millones de aficionados de la Liga BBVA MX en México y el mundo.

Gracias al éxito de la primera fase y, con el objetivo de seguir reconociendo y conectando con la afición del futbol mexicano, vuelve La Liga de la Afición, campaña dedicada a celebrar a la gran afición: 200 millones de seguidores a nivel global, que han sido el alma del futbol mexicano durante los 13 años de historia de nuestra liga. Son ellos quienes hacen vibrar cada jornada, los que sienten y viven la pasión por sus colores sin importar fronteras ni distancias.

Durante la primera fase, esta campaña, estuvo presente en 62 partidos, incluida la Gran Final del C2025. Tuvo más de 1500 publicaciones en redes sociales; propias y en colaboración con los Clubes, logrando así llegar a 42 millones de aficionados del futbol mexicano.

Con nuevos embajadores, diferentes experiencias, contenidos especiales, acciones en todos nuestros estadios y con la ayuda de los Clubes y patrocinadores, esta campaña busca seguir haciendo visible el poder de la afición, darle un rostro y un lugar en el centro de todo lo que hacemos. Porque la pasión no se crea, la pasión se vive y nace en cada uno de nosotros.

Foto: cortesía FMF

Estará presente en acciones claves como:

Activaciones y experiencias en estadios para que los aficionados vivan momentos únicos durante el torneo.

Dedicará una jornada a cada uno de 18 clubes con actividades y contenidos especiales en colaboración con el respectivo Club.

Colaboraciones especiales con patrocinadores.

Producción audiovisual y piezas digitales que destacarán historias reales de pasión, lealtad y orgullo por los colores.

Protocolos de la Liga BBVA MX, incluida la Gran Final.

Balones conmemorativos de cada uno de nuestros 18 Clubes.

Un nuevo spot que refleja el ADN de la afición de la Liga BBVA MX.

Gracias por seguir construyendo esta historia junto con nosotros, #LaLigaDeLaAfición, la campaña que ha logrado unir y reconocer a quienes son el corazón de nuestro futbol, los aficionados.

Foto: cortesía FMF

