Más Información

Rescatan a policías federales privados de su libertad en Michoacán; liberan también a un civil y detienen a tres

Rescatan a policías federales privados de su libertad en Michoacán; liberan también a un civil y detienen a tres

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes

Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes

Giorgio Armani: la trágica historia de amor que lo marcó para siempre; "una parte de mí murió"

Giorgio Armani: la trágica historia de amor que lo marcó para siempre; "una parte de mí murió"

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

Manifestantes acuden a "nueva Corte" para que resuelvan sus demandas; "les dimos el voto, es la casa del pueblo", dicen

Manifestantes acuden a "nueva Corte" para que resuelvan sus demandas; "les dimos el voto, es la casa del pueblo", dicen

Se reúne Alejandro Moreno con congresista del Partido Republicano en EU; "siempre a favor de construir la mejor relación", dice

Se reúne Alejandro Moreno con congresista del Partido Republicano en EU; "siempre a favor de construir la mejor relación", dice

Por tormenta tropical Lorena, AICM alerta de posibles afectaciones en vuelos; sugiere a usuarios contactar a aerolíneas

Por tormenta tropical Lorena, AICM alerta de posibles afectaciones en vuelos; sugiere a usuarios contactar a aerolíneas

En rodada convocada por Sandra Cuevas se aplicó el Reglamento de Tránsito: Pablo Vázquez; niega que acción haya sido contra exalcaldesa

En rodada convocada por Sandra Cuevas se aplicó el Reglamento de Tránsito: Pablo Vázquez; niega que acción haya sido contra exalcaldesa

Niño sufre quemaduras de tercer grado por reto viral en Yucatán; se roció alcohol y se prendió fuego

Niño sufre quemaduras de tercer grado por reto viral en Yucatán; se roció alcohol y se prendió fuego

El Congreso argentino revirtió este jueves por primera vez un veto del presidente y dejó en firme una ley que otorga más fondos a discapacitados, en un área bajo sospechas de corrupción que salpican a la hermana del mandatario.

El revés político ocurre en el peor momento del gobierno jaqueado por un escándalo de supuestos sobornos en la, en un caso que investiga la justicia.

También sucede en un año electoral que tendrá legislativas nacionales en octubre y en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo, el distrito más poblado de Argentina, gobernado por el opositor peronismo.

Lee también

El Senado revirtió el veto por 63 votos contra siete. En agosto la Cámara de Diputados ya había rechazado la medida presidencial.

La ley, que ahora será promulgada, declara la emergencia en el área de discapacidad. Había sido aprobada en julio y establece la regularización de pagos atrasados a los prestadores de salud.

También fija una nueva modalidad para el cálculo de pensiones de discapacidad y garantiza los servicios hasta diciembre de 2027.

Lee también

Afuera del Congreso, centenas de personas afectadas por la medida celebraron la decisión legislativa.

"Me produce mucha felicidad, como laburantes (trabajadores) pero también para que la persona con discapacidad pueda vivir como corresponde", dijo a la AFP Trinidad Freiberg, 23, musicoterapeuta que trabaja con niños y niñas con discapacidad.

Milei había adelantado en una entrevista en agosto que de ser revertido el veto, acudiría a la justicia. "Supongamos que me rechazan el veto, bueno, yo eso lo voy a judicializar, no va a tener efecto en el gasto público", había dicho el mandatario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo de Bienestar cómo obtener 200 mil pesos si eres mayor de edad. Foto: Adobe / Canva

Nuevo apoyo de Bienestar: cómo obtener 200 mil pesos si eres mayor de edad

Nuevo día feriado en México ¿Cuánto me deben de pagar si trabajo el día de la Inauguración del Mundial 2026 ¿Qué dice la SEP. Foto: Adobe / Canva

Nuevo día feriado en México: ¿Cuánto me pagarán si trabajo el día de la inauguración del Mundial 2026? ¿Hay clases? ¿Qué dice la SEP?

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA

¿Cómo consultar la CCT, indispensable para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina? Paso a paso. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Beca Rita Cetina

¿Cómo consultar la CCT, indispensable para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina? Paso a paso

Príncipe Harry y Meghan Markle. Foto: LEAL-OLIVAS / AFP

¿Privilegiado? Así es la visa dorada A-1 que podría tener el Príncipe Harry para vivir en Estados Unidos