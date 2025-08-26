Más Información

En el marco de la visita a de funcionarios y empresarios brasileños, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro este martes 26 de agosto con el presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo.

Junto al titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino, el secretario de Relaciones Exteriores exploró las oportunidades del , exitosamente desarrollado en aquel país.

"Convinieron en la suscripción de un memorándum de entendimiento para facilitar la cooperación en la materia", destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se espera que por la tarde, De la Fuente reciba en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles () al vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin.

Tras las recientes conversaciones entre el mandatario brasileño con la presidenta , una comitiva de Brasil buscará ampliar y profundizar la cooperación bilateral en distintos temas.

Ministros de Estado, altas autoridades, directivos de centros de investigación y de empresas brasileñas en sectores estratégicos, así como el vicepresidente, desarrollarán “una amplia agenda” de trabajo con secretarios, cámaras industriales y comerciales, y representantes de empresas mexicanas.

