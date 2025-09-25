Nuevas fotos sobre el caso de los marinos desaparecidos

El exsenador morenista José Narro Céspedes eliminó de sus redes sociales las fotografías tomadas en marzo de 2022 en un restaurante del sur de la CDMX, que lo vinculaban con la desaparición de los marinos Óscar González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, quienes le habían sido asignados como escoltas, y que fueron vistos por última vez en una comida a la que asistieron el senador Narro y el entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal.

No era el único problema que aquellas fotografías representaban para Narro: en estas aparecía también un operador del Cártel del Noreste —grupo criminal con sede en Tamaulipas—, que había proporcionado recursos para la campaña de la alcaldesa Abelina López Rodríguez: Teodoro Vázquez Barrera, conocido como El Gerry.

Narro y López Rodríguez negaron primero que los marinos hubieran sido asignados al senador como escoltas. Narro aceptó más tarde que se habían reunido con ellos, pero afirmó que les había dicho que sus servicios ya no eran necesarios y que volvieran a Acapulco. Negó conocer a Vázquez Barrera: solo dijo que los marinos estaban acompañados por “otra persona”.

El entonces secretario de seguridad pública de Acapulco, el capitán de la Marina Maximiliano Serrano Pérez, hoy detenido, echó de cabeza a López Rodríguez al revelar que ella le había ordenado telefónicamente que la escolta fuera asignada.

A partir de aquella tarde, ni Óscar González, ni Victoriano Rodríguez, ni Teodoro Vázquez Barrera, volvieron a ser vistos.

El vehículo que les habían asignado tampoco volvió a aparecer. Según se ha podido comprobar, ni siquiera tiene reporte de robo.

Narro Céspedes olvidó borrar, sin embargo, de sus redes sociales, una foto que registra su llegada al puerto de Acapulco el 23 de mayo de 2021. Se la tomaron al lado de la entonces candidata a la gubernatura, la también morenista, Evelyn Salgado.

En el círculo amarillo, Teodoro Vázquez Barrera, El Gerry

“Estamos en Acapulco, con un gran recibimiento en el aeropuerto y con nuestra próxima gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, escribió.

En las respuestas a la publicación, un usuario colocó una segunda fotografía en la que Narro aparece con diez personas. El usuario colocó estos comentarios: “Voto masivo para Morena, juntos haremos historia” y “acordando una agenda para los próximos días en Guerrero. Tierra, Justicia y Libertad, la Tierra es de quien la Trabaja. Zapata vive, la Lucha sigue!!”.

Foto subida por un usuario de redes sociales. En el círculo, Teodoro Vázquez Barrera, El Gerry

En esa fotografía, detrás de Narro aparece El Gerry: “la otra persona” que figura en las fotos tomadas en un restaurante de Plaza Oasis, el día en que desaparecieron los dos marinos.

Otra foto tomada el mismo día, muestra a Narro con Evelyn Salgado. Y a un lado, como colándose en la imagen, aparece El Gerry de nueva cuenta.

Los familiares de los marinos se enteraron su desaparición un mes y medio después, y eso porque interpusieron un amparo para exigir información. La Fiscalía General de la República no les informó nunca de algún avance en la investigación, a pesar de que en una “mañanera” el entonces presidente López Obrador prometió que el caso sería investigado.

La Marina, a cargo del almirante Rafael Ojeda, hoy metido en el terremoto que ha provocado la revelación de que sus dos sobrinos políticos encabezaron una poderosa red de tráfico de huachicol manejada desde la Marina, guardó un silencio absoluto. Nunca hubo respuesta de la autoridad. Narro y López Rodríguez fueron protegidos por la 4T.

No se explicó tampoco qué hacía un operador de la delincuencia organizada al lado el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, encargado de operar la campaña de Abelina López Rodríguez.

Los familiares de los marinos marcharon exigiendo respuestas en 2023, 2024 y 2025. La hermana de uno de estos murió hace poco, sin conocer el destino de su familiar.

De acuerdo con fuentes de la Marina, hubo una línea de investigación según la cual los dos elementos desaparecidos recibieron la orden de trasladar a Acapulco una fuerte cantidad de dinero. Según esa línea de investigación, hubo elementos para suponer que elementos corruptos de la Marina estaban al tanto del envío y emboscaron a sus compañeros para quedarse con los recursos. Esa línea de investigación, explican, rápidamente fue sofocada.

Se apostó al olvido. Narro Céspedes es ahora diputado de Morena. López Rodríguez repitió como alcaldesa de Acapulco. Solo unas cuantas fotografías, entre ellas las que aquí aparecen, mantienen vivas las preguntas que no se contestaron.