Nogales, Sonora.- Un hombre requerido por las autoridades de Puebla por el delito de feminicidio fue extraditado de Estados Unidos por la Garita Dennis de Concini de Nogales, Sonora y entregado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La aprehensión por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se logró debido a la coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla y el apoyo de autoridades federales estadounidenses quienes entregaron al acusado en la línea internacional.

De esta forma se logró la detención de Caleb “N” de 29 años de edad, originario de Taxco, Guerrero, señalado como probable responsable del delito de feminicidio cometido en perjuicio de Cinthia Itzel “N” ocurrido en Puebla.

La captura se realizó en la Garita Internacional Dennis DeConcini, en cumplimiento de la solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía de Puebla el 15 de septiembre de 2025; según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2021, cuando la víctima y el imputado ingresaron juntos a un motel ubicado en Santiago Mihuacán, Puebla, a bordo de un vehículo Chevrolet Spark 2013.

Minutos después, Cinthia Itzel “N” salió caminando del establecimiento, momento en que fue alcanzada y, presuntamente, agredida por el imputado, quien le causó la muerte mediante traumatismo craneofacial.

El hombre habría causado lesiones en la cabeza de la víctima (23/09/2025). Foto: Especial

Posteriormente el señalado trasladó el cuerpo de la víctima en el mismo automóvil y lo abandonó en un campo de cultivo en la localidad de Galarza, Atlixco, Puebla, en un intento por ocultar las evidencias del delito.

El imputado quedó resguardado en los separos de la AMIC en Hermosillo, a la espera de la llegada del personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) Puebla para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente en dicha entidad.

