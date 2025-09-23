Matamoros, Tamaulipas.- Alrededor de siete días tardará la revisión que se realiza en Playa Bagdad tras detectarse gripe aviar en una gaviota y aunque la zona no se cerrará al turismo, aseguró el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, José Alberto Granados, la recomendación de la Jurisdicción Sanitaria es que los ciudadanos no acudan a este paraje.

El presidente municipal informó que actualmente no existe contagio en humanos pero pidió no acercarse o tomar aves muertas en caso de encontrarlas en la playa.

"Estamos en una muy buena coordinación con la Secretaría de Salud del estado, hemos estado muy al pendiente de cómo se ha estado presentando la situación, por el momento no ha habido contagio en humanos, la recomendación de la Jurisdicción es evitar ir a la playa, no podemos cerrarla como tal".

Foto: Especial

Granados destacó que en caso de presentarse un brote masivo, se tendrían que tomar otras iniciativas.

"Por el momento no hay que alarmar a la población y en caso de encontrar algún animal muerto, no ir de curiosos, no mover la o tocarla, esa es otra recomendación de la Jurisdicción, estamos esperando más información a través de las autoridades de salud".

Dijo que actualmente la playa sigue abierta, pero mantiene la recomendación de que al menos en los próximos siete días, la ciudadanía se abstenga de acudir y que se mantengan informados a través de dependencias como Protección Civil y Seguridad Pública municipal.

dmrr