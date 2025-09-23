Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía de Sonora informó que cuatro menores entre 14 y 16 años de edad fueron vinculados a proceso tras ser detenidos por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo cuando brincaban la cerca de un plantel escolar donde sorprendieron y atacaron al velador con arma blanca.

De acuerdo al reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, alrededor de las 4:40 horas del domingo 21 de septiembre, fueron detenidos los menores brincando el cerco del plantel ubicado en las calles Estepas y Volcanes del fraccionamiento Puerta del Rey.

A los adolescentes de 14, 15, 16 y 16 años de edad respectivamente, se les decomisaron dos manoplas, un cuchillo y un machete de aproximadamente 27 y 40 centímetros de largo.

Al inspeccionar la escuela escucharon a la víctima de 65 años de edad, quien se encerró en una de las aulas luego de que los ahora detenidos lo agredieron para quitarle la linterna de metal y exigirle les diera las llaves de su motocicleta.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, obtuvo la vinculación a proceso de cuatro menores masculinos de entre 14 y 16 años por los delitos de robo con violencia cometido de noche, en número de dos o más personas, en perjuicio de un adulto mayor, así como por daños en plantel educativo.

En audiencias, celebradas en Hermosillo, se decretó de legal la detención realizada por la Policía Municipal y se les formuló imputación a los señalados, además de la vinculación a proceso, y se impuso como medida cautelar el internamiento preventivo de los adolescentes.

Datos de prueba obtenidos en las investigaciones, con perspectiva de adolescencia, establecen que los imputados ingresaron sin autorización a un plantel educativo ubicado en la colonia Puerta del Rey.

En el sitio sorprendieron al vigilante del lugar, Juan Manuel “N”, a quien golpearon y lesionaron con un arma blanca tras exigirle las llaves de su motocicleta; posteriormente le quitaron una lámpara, dinero en efectivo y un encendedor.

La víctima resultó con lesiones de gravedad, consistentes en una herida punzocortante en el abdomen y múltiples laceraciones en tórax y extremidades, mismas que tardan en sanar más de 15 días y ponen en peligro su vida, indica dictamen del perito médico de la Fiscalía.

Además, los agresores ocasionaron daños en puertas y ventanas del inmueble educativo, quebrando vidrios y forzando accesos.

La Fiscalía de Sonora refrendó su compromiso de investigar con firmeza los hechos en los que se ven afectados adultos mayores y planteles educativos, garantizando procesos apegados a la ley en materia de justicia para adolescentes y procurando justicia para las víctimas de delitos de alto impacto.

