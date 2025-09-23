Mérida, Yucatán.- Vecinos de la colonia Nueva Pacabtún, cansados por la falta de energía eléctrica, cerraron la calle 74 A partiendo desde la 50 hasta la 56, ya que desde hace tres días no tienen electricidad.

Señalaron que desde la tarde del pasado sábado se quedaron sin luz y aunque llegaron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), solo hicieron un remedio, pues el suministro de energía se volvió a suspender en las primeras horas del domingo.

Por ello, ese día los afectados decidieron contratar a una cuadrilla de electricistas externos para reparar el daño, pero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intervinieron y les impidieron continuar, argumentando que solo la CFE podía realizar esos trabajos.

Indicaron que los que más sufren son los niños y la gente de la tercera edad que están enfermas, algunas con diabetes e hipertensión, además de que se les descomponen los alimentos que necesitan estar refrigerados.

Comentaron que un transformador se quemó, como ha sucedido en otras colonias y fraccionamientos de la ciudad, pero trabajadores de la CFE les dijeron que no cuentan con transformadores nuevos, por lo que tienen que reparar los que tienen en bodega para volverlos a colocar.

Debido a un bloqueo de los vecinos se afectó el carril confinado de los autobuses Ie-Tram por lo cual se registró un retraso en cuatro rutas del Sistema de Transporte Va y Ven, por lo cual la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) tuvo que modificar temporalmente el derrotero de las unidades.

Hasta esta tarde, los vecinos están a la espera de que los trabajadores de la CFE restablezcan el suministro de energía eléctrica.

