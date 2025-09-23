El síndico municipal de San Pedro el Alto, Pochutla, Oaxaca, Vicente Santos, y su esposa, fueron asesinados al interior de su domicilio ubicado en la localidad de Tierra Blanca.

De manera extraoficial, se cree que pudieron haber sido asesinados la noche del lunes o la mañana de este martes. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados por un familiar, tras realizar una visita a su casa.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Oaxaca no ha reconocido que se trató de un asesinato, y únicamente informó que investiga las causas que pudieron haber provocado el fallecimiento de ambos.

"La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realiza las primeras diligencias ministeriales, así como los trabajos periciales necesarios que permitan establecer una teoría del caso que dé solidez a las líneas de investigación en torno a los hechos que provocaron el fallecimiento del síndico municipal de San Pedro el Alto, y su esposa".

También informó que movilizó un equipo multidisciplinario que se coordinó con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes acudieron al domicilio de las víctimas después de recibir el reporte que en el lugar encontraron los cuerpos sin vida.

"La Fiscalía de Oaxaca realiza las primeras diligencias a través de un equipo multidisciplinario con el objetivo de asegurar indicios clave relacionados con el hecho, indispensable para el esclarecimiento y la identificación de posibles responsables".

Este año, San Pedro El Alto, Pochutla, celebrará elecciones ordinarias para elegir a sus autoridades municipales bajo sus sistemas normativos indígenas o usos y costumbres. Apenas hace un día se emitió la convocatoria para el registro de los aspirantes.

