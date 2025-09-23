Más Información

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de , Antonio Varela Flores, informó que el gobierno federal y del estado promueven entre los productores agrícolas, la siembra de trigo en la región norte de la entidad, esto, en busca de fortalecer la producción de granos básicos, mejorar la soberanía alimentaria y reactivar la de la región.

El funcionario estatal dijo que la siembra de trigo se contempla en el programa Cosechando Soberanía, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum y apoyado por el gobernador .

En la entidad, el proyecto contempla sembrar 13 mil hectáreas de trigo en los municipios de Burgos, Méndez y San Fernando.

“Nos estamos reuniendo constantemente con los productores para explicarles las bondades de este importante programa, que ha sido muy bien recibido, ya que ofrece beneficios reales y tangibles. Confiamos en que tendrá muy buenos resultados”, dijo Varela Flores.

Agregó que el Gobierno tamaulipeco apoyará a los productores facilitando sembradoras de grano fino para optimizar las labores de siembra y fertilización.

