Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein; mandatario niega veracidad del texto

Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein; mandatario niega veracidad del texto

Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Moody's mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

La presidenta celebró que Argentina vivió una "jornada democrática ejemplar", luego de que Fuerza Patria, alianza peronista de oposición al gobierno de Javier Milei, triunfó en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires

En sus redes sociales, expresó que "la libertad y la justicia son derechos de los pueblos".

"Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente", escribió.

El gobierno del presidente argentino Javier Milei sufrió este domingo una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país.

En una jornada amarga para La Libertad Avanza, el frente electoral de Fuerza Patria, que agrupa a los sectores del gobernador provincial Axel Kicillof, la expresidenta argentina Cristina Kirchner y el exsecretario de Economía, Sergio Massa, se impuso en el principal bastión peronista

