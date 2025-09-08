La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que Argentina vivió una "jornada democrática ejemplar", luego de que Fuerza Patria, alianza peronista de oposición al gobierno de Javier Milei, triunfó en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo expresó que "la libertad y la justicia son derechos de los pueblos".

"Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente", escribió.

El gobierno del presidente argentino Javier Milei sufrió este domingo una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país.

En una jornada amarga para La Libertad Avanza, el frente electoral de Fuerza Patria, que agrupa a los sectores del gobernador provincial Axel Kicillof, la expresidenta argentina Cristina Kirchner y el exsecretario de Economía, Sergio Massa, se impuso en el principal bastión peronista

