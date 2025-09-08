La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que le fue muy bien en la gira de rendición de cuentas que inició el pasado viernes, incluidos estados gobernados por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reaccionó al apoyo que externaron los gobernadores priistas de Durango, Esteban Villegas, y Manolo Jiménez, de Coahuila, así como Samuel García, de Nuevo León.

También agradeció a las gobernadoras panistas de Guanajuato, Libia Denisse García Muños Ledo, y de Aguascalientes, Tere Jiménez.

“Fíjense que fuimos a varios estados gobernados por partidos que no son ni Morena, ni el Verde, ni el PT; por el PRIAN y nos fue muy bien”, dijo al mencionar Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal exhibió imágenes de los lugares que visitó llenos de gente: “Fueron alrededor de 130 mil personas juntando todos los eventos”.

Insistió en que “llama la atención” cómo el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, hace declaraciones en contra de su gobierno y que “solo él se escucha”: “Y, en cambio, con los gobernadores de oposición tenemos buena relación, particularmente con los del PRI. ¡También con todos!”.

“Pero en particular, como estamos hablando del Presidente del PRI, y con el gobernador de Durango y de Coahuila hay relación institucional, colaboración, coordinación, y agradezco obviamente sus palabras”, expresó.

“¿Quién sabe qué esté pasando ahí, dentro del PRI o del PRIAN?”, cuestionó.

El gobernador priista de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró públicamente que es “Claudista” y pidió a los asistentes brindar una ovación de pie a la Presidenta, durante la visita de la mandataria al estado como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

“¡Qué viva la Presidenta!”, expresó Manolo Jiménez.

