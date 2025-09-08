Más Información

La presidenta aseguró que le fue muy bien en la gira de rendición de cuentas que inició el pasado viernes, incluidos estados gobernados por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en , Sheinbaum Pardo reaccionó al apoyo que externaron los gobernadores priistas de Durango, Esteban Villegas, y , de Coahuila, así como , de Nuevo León.

También agradeció a las gobernadoras panistas de Guanajuato, Libia Denisse García Muños Ledo, y de Aguascalientes, Tere Jiménez.

Lee también

“Fíjense que fuimos a varios estados gobernados por partidos que no son ni Morena, ni el Verde, ni el PT; por el PRIAN y nos fue muy bien”, dijo al mencionar Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal exhibió imágenes de los lugares que visitó llenos de gente: “Fueron alrededor de 130 mil personas juntando todos los eventos”.

Insistió en que “llama la atención” cómo el dirigente nacional del PRI, , hace declaraciones en contra de su gobierno y que “solo él se escucha”: “Y, en cambio, con los gobernadores de oposición tenemos buena relación, particularmente con los del PRI. ¡También con todos!”.

“Pero en particular, como estamos hablando del Presidente del PRI, y con el gobernador de Durango y de Coahuila hay relación institucional, colaboración, coordinación, y agradezco obviamente sus palabras”, expresó.

“¿Quién sabe qué esté pasando ahí, dentro del PRI o del PRIAN?”, cuestionó.

El gobernador priista de Durango, l, aseguró públicamente que es “Claudista” y pidió a los asistentes brindar una ovación de pie a la Presidenta, durante la visita de la mandataria al estado como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

“¡Qué viva la Presidenta!”, expresó Manolo Jiménez.

