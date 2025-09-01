"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

Manolo Jiménez (PRI), gobernador de Coahuila, afirmó que el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se merecía los empujones que recibió de Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI.

Afuera de Palacio Nacional, al salir del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador señaló que en sesiones pasadas Fernández Noroña estuvo fomentando la violencia y generando mal ambiente.

Manolo Jiménez expresó su respaldo al líder nacional del tricolor.

“No me tocó estar ahí, y yo siempre he pensado que ahora sí que el tema de violencia, pues, a veces genera más violencia. Pero por el otro lado, el expresidente del Senado, pues, se la había pasado durante muchas sesiones también, fomentando la violencia y generando mal ambiente. La bronca se da, tengo entendido, porque no les da la palabra a los líderes de las bancadas, y bueno, pues por ahí, este, se hicieron los empujones, ni siquiera golpes, fueron unos empujones, ¿no?

“Entonces, yo pienso que a lo mejor el expresidente del Senado se lo merecía”, dijo.

“¿Respalda usted a “Alito”?, se le preguntó.

“Sí, sí, sí, sí, en esta ocasión, sí”, respondió sobre la calle Moneda.

“¿No le parece una irresponsabilidad como mandatario decir que se lo merecía el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República?, se le preguntó.

“Expresidente. Pues, como lo comenté, el tema de violencia genera más violencia y, pues, el expresidente del Senado, pues había estado también provocando durante muchas sesiones, limitando a que tuvieran la palabra, ofendiendo, discutiendo”, respondió.

El gobernador de Coahuila expresó que nada justifica a su violencia, por lo que llamó a resolver las diferencias por el diálogo y aseguró que como norteño “somos muy directos”.

“No, no, no, nada justifica la violencia, simplemente son momentos que se dan a raíz de ese tipo de ambientes y situaciones”, dijo.

“¿Y no es violento que usted diga que se lo merecía, Gerardo? “, se le preguntó.

“No, no es violento, nosotros somos muy directos”, contestó.

