Las víctimas del triple feminicidio perpetuado el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires, que las autoridades locales vinculan con una banda del narcotráfico, fueron veladas este jueves por sus familias, amistades y allegados tras haberse practicado los autopsias a los cuerpos encontrados sin vida.

El velatorio de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, tuvo lugar a lo largo de este jueves en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Allí, la abuela, presa del dolor, tuvo que ser asistida por un servicio de asistencia médica.

Durante el velorio, algunos familiares aparecieron con camisetas impresas con los rostros de las jóvenes, en una escena marcada por el pedido de justicia y en medio de medidas de seguridad por parte de la Policía.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Foto: X @PaisaBarbie

A unas 10 calles de ese lugar, se velaba a la tercera víctima, Lara Gutiérrez, de quince años, con el acompañamiento de familiares y conocidos.

Trasladan a presuntos responsables de los crímenes para interrogarlos

En paralelo, los cuatro detenidos por el triple feminicidio, que incluyeron torturas previas a los asesinatos en un caso que ha causado una gran conmoción en Argentina, fueron trasladados a la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de la localidad de Gregorio de Laferrere, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron interrogados por el fiscal Gastón Dupláa, informaron los medios locales.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado.

Las tres jóvenes habrían sido víctimas de “una trampa organizada por una banda narco”, dijo a la prensa el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y la organización tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina.

Una persona reparte agua a los periodistas, afuera del velatorio de las jóvenes asesinadas Brenda del Castillo y Morena Verdi este jueves, en el barrio San Justo, en Buenos Aires (Argentina). El triple feminicidio perpetuado el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires, fue transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales como un mensaje de advertencia para miembros de una organización transnacional del narcotráfico, según confirmó a última hora del miércoles el ministro de Seguridad del distrito, Javier Alonso. Foto: EFE/ STR

“El crimen fue premeditado y hay más personas involucradas”, advirtió Alonso, al explicar que la Justicia busca al líder del grupo, conocido como “Pequeño Jota”, actualmente prófugo, aunque identificado por las autoridades.

Ministra de Milei resta importancia al feminicidio

En declaraciones a Radio Mitre, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó el caso de "aberrante" e indicó que está vinculado a una organización de narcotraficantes, pero restó importancia al hecho de que se trate de violencia de género: "Son tres mujeres, pero pueden haber sido tres hombres”.

"Banalizar esto, plantear si esto es o no es a partir de los medios que tiene un Ministerio de la Mujer, de haber sacado el Ministerio de la Mujer, es de una bajeza y de una poca seriedad total y absoluta", afirmó, en referencia a las manifestaciones ocurridas desde el martes contra el triple feminicidio, así como el cierre de este ministerio por el Gobierno de Javier Milei.

“Es al narcotráfico donde se tiene que apuntar y no a esto que se ha empezado a decir en las marchas sobre el Ni Una Menos”, agregó.

Familiares de las jóvenes asesinadas Brenda del Castillo y Morena Verdi, asisten al velatorio en el barrio San Justo este jueves, en Buenos Aires (Argentina). El triple feminicidio perpetuado el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires, fue transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales como un mensaje de advertencia para miembros de una organización transnacional del narcotráfico, según confirmó a última hora del miércoles el ministro de Seguridad del distrito, Javier Alonso. Foto: EFE/ STR

Es un "crimen mafioso, salvaje y brutal", insistió la que se considera una de las ministras estrella de Milei, al remarcar: "No vamos a entrar en esto de que es un tema de género".

Consideró que "hay un problema" si se quiere usar este caso para "reivindicar, salir con banderas y hacer una marcha. Esto es una banalización".

Hasta el momento hay cuatro personas arrestadas, dos de las cuales fueron detenidas en la vivienda donde el miércoles fueron hallados los cuerpos.

Miles de personas se movilizaron este miércoles en más de una decena de ciudades argentinas en reclamo de justicia por el triple feminicidio.

