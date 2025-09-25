Más Información
Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere
SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp
Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes
Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo
Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados
Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex; “mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de Claudia Sheinbaum”
“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación
Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos
El exdirector del FBI James Comey, acusado de "graves delitos" por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, declaró su inocencia el jueves y dijo que está listo para enfrentar los cargos penales en su contra.
"Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera", dijo Comey en un video publicado en Instagram.
"Alguien a quien aprecio mucho dijo recientemente que el miedo es la herramienta del tirano, y tiene razón. Pero yo no tengo miedo. Y espero que ustedes tampoco", señaló.
Lee también Gobierno de Trump acusa a James Comey, exdirector del FBI, de falso testimonio y obstrucción de la justicia
Comey, un duro crítico del presidente estadounidense, Donald Trump, fue acusado por los cargos de falso testimonio y obstrucción de la justicia en relación con la investigación que llevó a cabo para determinar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016, que ganó Trump, y sobre si miembros de su campaña habían coludido.
Comey llamó a los estadounidenses a permanecer "comprometidos, poniendo atención", y a votar en las siguientes elecciones "como si su amado país dependa de ello, porque así es".
Indicó que tiene el corazón "roto" por lo que está pasando en el Departamento estadounidense de Justicia, "pero tengo gran confianza en el sistema judicial federal. Soy inocente, así que, hagamos la prueba".
La acusación en su contra se produce días después de que Trump reclamase públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra Comey y otros dirigentes políticos.
"¡Justicia en Estados Unidos!", escribió Trump en su red Truth Social, al celebrar la acusación. "Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI", añadió.
A su turno, la fiscal general Bondi escribió en X: "Nadie está por encima de la ley", aunque sin mencionar a Comey.
"La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de pedir cuentas a quienes abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso", añadió.
Si es declarado culpable, Comey enfrenta hasta cinco años de prisión, según la fiscal federal Lindsey Halligan, exabogada personal del mandatario y designada por Trump hace pocos días pese a no tener experiencia en la fiscalía.
desa/mgm