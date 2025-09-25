Más Información

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; "para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo", sugiere

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex; “mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de Claudia Sheinbaum”

“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos

VIDEO: Mujer patea e insulta a policía en la Benito Juárez; agresora es presentada ante un Juez Cívico

Washington. fue acusado el jueves de realizar declaraciones falsas y obstrucción en un caso penal presentado días después de que el presidente Donald Trump pareciera instar a su fiscal general a procesar al exdirector del FBI y a otros supuestos enemigos políticos.

La acusación convierte a Comey en el primer exalto funcionario de gobierno en enfrentarse a un proceso judicial en relación con una de las principales quejas de Trump: la investigación, concluida hace tiempo, sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Trump y sus partidarios han ridiculizado durante mucho tiempo esa investigación calificándola de "engaño" y "caza de brujas", a pesar de que múltiples revisiones gubernamentales han demostrado que interfirió en favor de la campaña republicana.

Es probable que el caso penal agrave la preocupación de que el Departamento de Justicia, bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi, una leal a Trump, esté siendo utilizado como arma para investigar y ahora procesar a figuras públicas que el presidente considera sus enemigos políticos.

La fiscal general Pam Bondi dijo, tras anunciarse la acusación, que "nadie está por encima de la ley".

"La acusación de hoy refleja el compromiso del Departamento de Justicia de exigir responsabilidades a quienes abusan de su poder para engañar al pueblo estadounidense", afirmó Bondi en X. "Seguiremos los hechos de este caso".

desa/mgm

