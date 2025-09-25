Más Información

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo

Trump firma orden ejecutiva que garantiza funcionamiento de TikTok en EU; Oracle vigilará el algoritmo

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez, funcionarios y exservidores públicos

Asesinan a Jefe de Unidad de Tramitación Común de Guanajuato; autoridades prometen justicia

El presidente estadounidense, , afirmó este jueves que un acuerdo de alto al fuego en Gaza está "bastante cerca" tras hablar con el primer ministro israelí, .

"Hablamos hoy con Bibi Netanyahu, y con todos los líderes en , y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz", afirmó el mandatario a periodistas en el Despacho Oval.

...Y dice que "no permitirá" que Israel anexione Cisjordania

Trump también declaró que no permitirá que su aliado clave, Israel, anexe Cisjordania, tras las amenazas de algunos miembros del gabinete israelí de hacerlo para acabar con cualquier solución de dos estados.

"No permitiré que Israel anexe Cisjordania", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Eso no va a suceder, ya hemos tenido suficiente", zanjó.

"Ya ha sido suficiente", manifestó Trump —aparentemente en referencia a Israel— a periodistas en el Despacho Oval mientras firmaba órdenes ejecutivas no relacionadas con la política hacia Oriente Medio. "Es hora de detenerse ya", añadió.

Trump ha alardeado durante mucho tiempo de su estrecha relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero el mandatario estadounidense ha enfrentado presión de gobernantes árabes, quienes han expresado públicamente preocupaciones por las acciones militares israelís para anexarse más territorio.

A diferencia de Gaza, donde Israel combate contra Hamás, Cisjordania está gobernada por la Autoridad Palestina.

Diez países, incluidos Gran Bretaña, Francia, Canadá y Australia, reconocieron esta semana el Estado de Palestina, con la esperanza de revivir el proceso de paz, una medida que Estados Unidos e Israel rechazan. Alemania, uno de los aliados más cercanos de Israel, no se ha unido a los llamados a un alto el fuego ni ha dado reconocimiento al Estado palestino, pero ha detenido algunas exportaciones militares.

Los países occidentales están indignados por la ofensiva militar israelí en Gaza, y varios han reconocido el Estado palestino.

La Unión Europea está sopesando y sanciones. La perspectiva de boicots deportivos y culturales está creciendo, y los turistas israelíes no son bien recibidos en algunos países.

