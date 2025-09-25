Más Información
El ejército israelí afirmó este jueves que desde finales de agosto unos 700.000 palestinos huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja, en plena ofensiva terrestre desplegada con el objetivo de "destruir" al movimiento islamista Hamás.
Israel lanzó una gran ofensiva aérea y terrestre sobre el principal centro urbano del territorio palestino, en lo que dice es un intento de erradicar a Hamás tras casi dos años de devastadora guerra.
"Desde el inicio de esta operación, el ejército israelí realizó unos 2.000 bombardeos contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", declaró el jueves Effi Defrin, el portavoz del ejército, en una intervención televisada.
Con información de AFP
