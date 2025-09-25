Más Información

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Refuerzan Palacio Nacional con vallas; normalistas alistan marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Sheinbaum responde a Salinas Pliego; Presidenta lanza una serie de preguntas a empresario tras advertencia de demandas

Asesinan a Jefe de Unidad de Tramitación Común de Guanajuato; autoridades prometen justicia

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

El afirmó este jueves que desde finales de agosto unos 700.000 palestinos huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur de la , en plena ofensiva terrestre desplegada con el objetivo de "destruir" al movimiento islamista Hamás.

Palestinos se desplazan hacia el sur por una carretera en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Palestinos avanzan con sus pocas pertenencias hacia el sur por una carretera en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP
lanzó una gran ofensiva aérea y terrestre sobre el principal centro urbano del territorio palestino, en lo que dice es un intento de erradicar a Hamás tras casi dos años de devastadora guerra.

Palestinos revisan los escombros de un edificio alcanzado por un ataque israelí en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de septiembre de 2025, mientras Israel intensifica su ofensiva aérea y terrestre para capturar la Ciudad de Gaza. Foto: AFP
Palestinos se desplazan hacia el sur por una carretera en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP
"Desde el inicio de esta operación, el ejército israelí realizó unos 2.000 bombardeos contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", declaró el jueves Effi Defrin, el portavoz del ejército, en una intervención televisada.

Un palestino observa la destrucción de un edificio alcanzado por un ataque israelí en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de septiembre de 2025, Foto: AFP
Con información de AFP

