El ejército israelí afirmó este jueves que desde finales de agosto unos 700.000 palestinos huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja, en plena ofensiva terrestre desplegada con el objetivo de "destruir" al movimiento islamista Hamás.

Palestinos se desplazan hacia el sur por una carretera en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Palestinos avanzan con sus pocas pertenencias hacia el sur por una carretera en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Israel lanzó una gran ofensiva aérea y terrestre sobre el principal centro urbano del territorio palestino, en lo que dice es un intento de erradicar a Hamás tras casi dos años de devastadora guerra.

Palestinos revisan los escombros de un edificio alcanzado por un ataque israelí en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de septiembre de 2025, mientras Israel intensifica su ofensiva aérea y terrestre para capturar la Ciudad de Gaza. Foto: AFP

Palestinos se desplazan hacia el sur por una carretera en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP

"Desde el inicio de esta operación, el ejército israelí realizó unos 2.000 bombardeos contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", declaró el jueves Effi Defrin, el portavoz del ejército, en una intervención televisada.

Un palestino observa la destrucción de un edificio alcanzado por un ataque israelí en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de septiembre de 2025, Foto: AFP

Con información de AFP

