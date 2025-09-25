Más Información
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves una serie de aranceles, incluyendo uno de de 100% a los productos farmacéuticos de firmas que no estén construyendo plantas en Estados Unidos.
“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”, posteó en Truth Social.
Explicó que “ESTAR CONSTRUYENDO se definirá como ‘iniciar las obras’ y/o ‘estar en construcción’. Por lo tanto, no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado”.
Anuncia 25% de arancel a camiones pesados de otros países desde el 1 de octubre
También anunció arancel de 25% a los camiones pesados fabricados en otros países.
“Con el fin de proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia desleal exterior, a partir del 1 de octubre de 2025 impondré un arancel del 25% a todos los ‘camiones pesados (¡grandes!)’ fabricados en otras partes del mundo”.
Señaló que, con ese arancel, “nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos de la avalancha de interferencias externas”.
Trump indicó que “necesitamos que nuestros camioneros gocen de buena salud financiera y sean fuertes por muchas razones, pero sobre todo por motivos de seguridad nacional”.
Asimismo, anunció un arancel de 50% sobre los armarios de cocina y los muebles de baño, así como un arancel del 30% sobre los muebles tapizados, ambos con entrada en vigor el 1 de octubre.
No brindó más detalles sobre cómo funcionarán estos nuevos gravámenes.
