Más Información

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; "para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo", sugiere

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; "para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo", sugiere

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo

Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex; “mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de Claudia Sheinbaum”

Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex; “mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de Claudia Sheinbaum”

“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación

“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos

VIDEO: Mujer patea e insulta a policía en la Benito Juárez; agresora es presentada ante un Juez Cívico

VIDEO: Mujer patea e insulta a policía en la Benito Juárez; agresora es presentada ante un Juez Cívico

El presidente estadounidense, , anunció este jueves una serie de aranceles, incluyendo uno de de 100% a los productos farmacéuticos de firmas que no estén construyendo plantas en .

“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”, posteó en Truth Social.

Explicó que “ESTAR CONSTRUYENDO se definirá como ‘iniciar las obras’ y/o ‘estar en construcción’. Por lo tanto, no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado”.

Lee también

Foto: Arturo Hernández /Archivo EL UNIVERSAL
Foto: Arturo Hernández /Archivo EL UNIVERSAL

Anuncia 25% de arancel a camiones pesados de otros países desde el 1 de octubre

También anunció arancel de 25% a los camiones pesados fabricados en otros países.

“Con el fin de proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia desleal exterior, a partir del 1 de octubre de 2025 impondré un arancel del 25% a todos los ‘camiones pesados (¡grandes!)’ fabricados en otras partes del mundo”.

Señaló que, con ese arancel, “nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos de la avalancha de interferencias externas”.

Lee también

Trump indicó que “necesitamos que nuestros camioneros gocen de buena salud financiera y sean fuertes por muchas razones, pero sobre todo por motivos de seguridad nacional”.

Asimismo, anunció un sobre los armarios de cocina y los muebles de baño, así como un arancel del 30% sobre los muebles tapizados, ambos con entrada en vigor el 1 de octubre.

No brindó más detalles sobre cómo funcionarán estos nuevos gravámenes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Apoyo Bienestar ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos REQUISITOS. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Apoyo Bienestar: ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos? REQUISITOS

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit. Foto: iStock-FJZEA / Infonavit/ Secretaria de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit

Beca Rita Cetina 2025 avisa si estudiantes de secundaria de segundo y tercero deben registrarse de nuevo. Foto: Beca Rita Cetina/ Canva

Beca Rita Cetina 2025: ¿Estudiantes de segundo y tercero de secundaria deben registrarse otra vez? Esto se sabe

Foto: AFP

¡Confirmado! A partir de esta fecha aumentará a $30 dólares el permiso para cruzar a EU

Oktoberfest. iStock/ Wirestock

¿Por qué se celebra el Oktoberfest? Origen, fechas 2025 y tradiciones más ‘extrañas’