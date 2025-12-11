La Romería de Fin de Año del Zócalo capitalino, que se retrasó dos días, ya comenzó a operar en su totalidad, con más de mil 190 carpas funcionando.

Artesanas y artesanos señalaron que desde las 10 de la mañana de este miércoles este punto de venta tomó color y forma, con productos que se ofertaban sobre las mesas de madera y que iban desde dulces típicos oaxaqueños, mantas, cobijas, sombreros y trajes tejidos a mano.

"Es una muy buena iniciativa porque a nosotros como artesanos nos beneficia mucho, somos productores de la ciudad de Oaxaca y la verdad es una oportunidad tener el espacio en diciembre. Uno de los mejores meses para trabajar y más aquí en la Ciudad de México", dijo Dulce Yaneth Flores, de San Juan Copala, Oaxaca.

La artesana, que vende tamales oaxaqueños, colorado, mole y verde, indicó que espera que sea una semana movida económicamente.

La semana pasada el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, anunció que no se daría el mes de venta en Paseo de la Reforma y a cambio se instalaría en el Zócalo capitalino, del 7 al 15 de diciembre.

Romería de Fin de Año opera al 100% en el Zócalo; artesanos celebran el espacio pero reportan bajas ventas. Foto: Especial

Sin embargo, fue hasta el 9 de este mes cuando algunos artesanos comenzaron a vender y otros continuaban instalándose.

Gabriela, quien visitó la Romería, dijo que la Romería en el Zócalo capitalino es una iniciativa muy buena porque "dignifica el trabajo de la población y de las personas que quieren salir adelante".

Señaló que lo que más le ha gustado ha sido la joyería, la ropa y cremas.

Alrededor de la romería hay decenas de trabajadores de la Secretaría de Gobierno (Secgob) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes cuidan las vallas metálicas que delimita el perímetro de la venta, que inicia a las 10 de la mañana.

Acusan bajas ventas

Algunos artesanos denunciaron ventas bajas en comparación con la que se autorizaba cada año en Paseo de la Reforma, debido a que no les instalaron corriente para la luz y que ha habido poca difusión.

"Llevamos, oficiales, dos días diría que apenas he juntado con mi esposo lo que sacábamos en un día en Reforma. La verdad es que sí viene gente al Zócalo pero no a comprarnos, o pasan y nada más ven", dijo Jocelyn Márquez, quien vende mantas, gorros y sombreros tejidos.

Explicó que la desventaja más grande que han encontrado durante esta Romería es que personal del Gobierno capitalino no les instaló corriente para la luz, por lo que "apenas empieza a oscurecer nos tenemos que ir. Exactamente a la hora que llegan más clientes".

