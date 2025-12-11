Más Información

Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando

Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando

María Corina Machado llega a Oslo; abraza a simpatizantes que la esperaban afuera del hotel

María Corina Machado llega a Oslo; abraza a simpatizantes que la esperaban afuera del hotel

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

Yunes defiende voto a favor de la reforma judicial y su adición a Morena; protagoniza “encontronazo” con Marko Cortés

Yunes defiende voto a favor de la reforma judicial y su adición a Morena; protagoniza “encontronazo” con Marko Cortés

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Por segundo año consecutivo, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México lleva a cabo jornadas de atención animal en la , en el cerro del Tepeyac, con motivo de las que se celebrarán el 11 y 12 de diciembre.

El Operativo Perrito Peregrino busca brindar ayuda a los perros que se integran a las excursiones guadalupanas, ya sea porque acompañan a sus dueños o porque se acercan a los grupos en busca de comida, calor o afecto.

Ana Villagrán, directora general de la agencia, explicó que en las grandes peregrinaciones es común ver a personas caminar con sus mascotas, pero también a animales que quedan sin dueño o que son abandonados.

Lee también:

“Cuando llegan estos grandes grupos de personas, muchos de los perros se quedan aquí porque algunos se van en camión y otros los abandonan”, señaló.

La funcionaria detalló que el proceso de atención consiste en canalizar a los canes en la zona, acercarse a ellos y llevarlos a un espacio temporal habilitado a un costado de la entrada de la Villa.

En la zona, personal veterinario realiza una revisión, les brinda alimento y agua, y coloca un listón morado como señal de identificación. Después, los perros son liberados en la explanada de la Basílica, y algunos logran ser adoptados.

Lee también:

Ana Villagrán recordó que durante la primera edición del operativo, el año pasado, se atendieron entre 200 y 300 perros; de ellos, 15 se los llevaron y 14 lograron ser adoptados tras cumplir con el trámite correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]