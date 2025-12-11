Cuautitlán Izcalli, Méx.— Ante el incremento en la evasión del peaje en el Viaducto Elevado Bicentenario y la Autopista Urbana Norte, la empresa concesionaria de ambas vías, Aleatica, comenzó a instalar sistemas antievasión, conocidos también como ponchallantas.

En el primer semestre de 2025, la evasión del peaje se incrementó 150%, de acuerdo con la empresa operadora del Viaducto Elevado Bicentenario y de la Autopista Urbana Norte, comenzando en los siguientes puntos de acceso: Autopista Urbana Norte, en el enlace Campo Deportivo Israelita, en el sentido de norte a sur. Y en el Viaducto Elevado Bicentenario, en el enlace de Gustavo Baz oriente, en el sentido de sur a norte.

A través de un comunicado, Aleatica mencionó que la entrada en operación de los sistemas antievasión o ponchallantas —cuya instalación en otras vías ha permitido reducir hasta 99% la conducta ilegal—, será de manera progresiva, hasta tenerlos instalados en todos los puntos de acceso de ambas vías de cuota.

Lee también: ¡Se termina una era! Info CDMX realiza su última sesión de pleno y despide a comisionados María del Carmen Nava y Julio César Bonilla

“El sistema opera en coordinación con las autoridades competentes y cuenta con distintas fases que van desde la prevención y alerta temprana, hasta la activación automática de una barrera con picos retráctiles cuando no se cuente con una validación correcta del TAG y abate la pluma de acceso”, explicó.

Los mecanismos del sistema antievasión se desactivan cuando hay lectura válida del TAG, dispositivo que los usuarios deben mantener con saldo suficiente y colocarlo enfrente del parabrisas, a fin de que este sea leído.

En conjunto, el Viaducto Elevado Bicentenario y la Autopista Urbana Norte movilizan cada día a poco más de 195 mil automovilistas, cuyos pagos de peaje son una obligación en vías concesionadas, de acuerdo con los Reglamentos de Tránsito de ambas entidades, así como el Código Administrativo de la capital del país.

Lee también: Tarjeta de Movilidad Integrada se vuelve digital; usuarios podrán recargar y pagar desde la App CDMX

La concesionaria recordó que el Viaducto Elevado Bicentenario, que cruza de Naucalpan a Cuautitlán Izcalli por arriba del Periférico Norte, es una vía de 22.2 kilómetros de longitud por la que transitan más de 95 mil 400 usuarios cada día.

Mientras que la Autopista Urbana Norte tiene una extensión de 9.8 kilómetros que conecta el centro y el poniente de la Ciudad de México y reduce los tiempos de traslado de los 100 mil 500 usuarios que a diario utilizan la vía de cuota.