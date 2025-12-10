Más Información

Cuautitlán Izcalli, Mex.- Para evitar cruces de vehículos sin pagar al , la empresa Aleatica, operadora del servicio, comenzó con la instalación de sistemas anti evasión, es decir, . Esta medida también aplica para la autopista Urbana Norte.

A través de un comunicado, Aleatica informó que en ambas vías de cuota aumentó en 150% la , tan solo en el primer semestre de este año 2025.

Por ello, comenzaron con la instalación del sistema con la finalidad de “resguardar la seguridad e integridad física tanto de nuestros usuarios como de nuestros colaboradores, que se ven amenazadas por la evasión de peaje, lo cual representa un riesgo que puede derivar en hechos viales graves”.

El sistema anti-evasión de peaje entrará en operación próximamente, agregó la empresa operadora del Viaducto Elevado Bicentenario y de la autopista Urbana Norte, comenzando en los siguientes puntos de acceso:

  • Autopista Urbana Norte
  • Viaducto Bicentenario
  1. Enlace Campo Deportivo Israelita
  • Sentido: Norte - Sur
  1. Enlace Gustavo Baz Oriente
  • Sentido: Sur - Norte

La entrada en operación de los poncha llantas, cuya instalación en otras vías ha permitido reducir hasta 99% la conducta ilegal, será de manera progresiva, hasta tenerlos instalados en todos los puntos de acceso de ambas vías.

“El sistema opera en coordinación con las autoridades competentes y cuenta con distintas fases que van desde la prevención y alerta temprana, hasta la activación automática de una barrera con picos retráctiles cuando no se cuente con una validación correcta del TAG y abate la pluma de acceso”, explicó Aleatica.

Los mecanismos del sistema anti evasión se desactivan cuando hay lectura validación del TAG, dispositivo que los usuarios deben mantener con saldo suficiente y colocarlo enfrente del parabrisas, a fin de que este sea leído.

